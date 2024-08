Ich freue mich, dass Sie Ihre Ausbildung hier starten … 16 Auszubildende starten bei der Bezirksregierung Arnsberg ins Berufsleben

16 Auszubildende starten bei der Bezirksregierung Arnsberg ins Berufsleben

16 Auszubildende haben am Donnerstag, 1. August 2024, ihre Ausbildung bei der Bezirksregierung Arnsberg begonnen. Regierungspräsident Heinrich Böckelühr begrüßte sie im Walter Lübcke Saal in Arnsberg. „Ich freue mich, dass Sie Ihre Ausbildung hier starten. Sie werden hier viele Stationen kennenlernen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start“, wendete sich Heinrich Böckelühr am Donnerstagmorgen an die neuen Mitarbeitenden.

Zwölf Nachwuchskräfte machen die Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten. Einer von ihnen ist Dominik Maurice Häufler aus Schwerte – der 26-Jährige erklärte: „Ich habe mich für die Ausbildung aufgrund der guten Zukunftsaussichten entschieden.“ Der Schwerpunkt seiner Ausbildung liegt auf der allgemeinen inneren Verwaltung. Während der Ausbildung lernen die Nachwuchskräfte unterschiedliche Dezernate und auch Außenstellen kennen. Zwei dieser Auszubildenden werden erstmals am Standort Siegen arbeiten.

Ebenfalls zwei der neuen Mitarbeitenden haben sich dazu entschieden, Vermessungstechnikerin zu werden. Diese Ausbildung bietet die Bezirksregierung im Dezernat „Ländliche Entwicklung, Bodenordnung“ am Standort Siegen an. „Ich freue mich auf die Abwechslung und den Kontakt zu den Kollegen sowie die Technik, die verwendet wird“, sagte Eva Christin Beyer an ihrem ersten Arbeitstag bei der Bezirksregierung.

Außerdem bildet die Bezirksregierung zwei neue Kollegen zu Fachinformatikern in Arnsberg aus. Aktuell laufen die Bewerbungsfristen für den Ausbildungsstart in 2025. Egal ob Fachinformatiker, Vermessungstechniker oder Verwaltungsfachangestellte: Alle Informationen zu den Voraussetzungen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es online unter www.bra.nrw.de/karriere.

Quelle: Bezirksregierung Arnsberg, Pressestelle

Bild: Bezirksregierung Arnsberg, Pressestelle