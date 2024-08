1. Dartturnier in Petersborn am 31.08.2024 – 78 angemeldete Teilnehmer können auf 10 Scheiben ihr Bestes geben

In Petersborn findet am 31. August 24 zum ersten Mal ein Dartturnier statt. In Zusammenarbeit mit der Heimatliebe, dem HSV – Heimat- und Schützenverein und dem TuS Petersborn wird ein Steel-Dart-Turnier im Double-Out-Verfahren angeboten.

78 angemeldete Teilnehmer können auf 10 Scheiben ihr Bestes geben. Zusätzlich gibt es Übungsscheiben für interessierte Darter. Gäste sind herzlich willkommen und am Abend wird es eine After-Dart-Party geben.

Quelle: Annette Walter, Heimatliebe Gudenhagen-Petersborn

Bild: Heimatliebe Gudenhagen-Petersborn