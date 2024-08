Almequellen, ein Spaziergang entlang des Quellgebiets am Sonntag, 1. September 2024

Sonntag, 1. September 2024 – Halt doch mal an – Ein Spaziergang entlang des Quellgebiets

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg. Setzen uns in Bewegung, legen an markanten Punkten einen Halt ein und gehen auf die Suche nach christlicher Spiritualität. Halt doch mal an… für einen Abend. Die Grundidee ist: Meditative Orte aufsuchen und für sich entdecken, im Wald Kraft tanken und besinnliche Augenblicke in der Natur genießen. Ein Motivationsstifter für Suchende und Faszinierte.

Veranstalter: Dorfgemeinschaft Alme e.V.

Veranstalter: Dorfgemeinschaft Alme e.V.

Leitung: Ute Stock und Doris Seifert

Start: 17:00 Uhr | Dauer: ca. 1 1/2 Stunden

Treffpunkt: Almer Entenstall I Untere Bahnhofstraße 9 I 59929 Brilon-Alme

Anmeldung: Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH

Fotocredit: ©Klaus-Peter Kappest