Pflege zu Hause will gelernt sein – Pflegende Angehörige aus dem Hochsauerlandkreis werden mit digitaler Unterstützung fit gemacht

Pflege zu Hause will gelernt sein – Pflegende Angehörige aus dem Hochsauerlandkreis werden mit digitaler Unterstützung fit gemacht

Hochsauerlandkreis: Wenn ein geliebter Mensch zum Pflegefall wird, steht die Welt der Angehörigen plötzlich Kopf. Eine gute Versorgung zu Hause wird häufig gewünscht und bewerkstelligt. Doch welches know-how ist für den Pflegealltag erforderlich? Nach aktuellen Zahlen des IT NRW werden im Hochsauerlandkreis über 14.100 pflegebedürftige Menschen von ihren Angehörigen zu Hause gepflegt. Um den Pflegealltag besser zu meistern, unterstützt die AOK NordWest alle pflegenden Angehörigen mit Online-Pflegekursen, die bequem von zu Hause aus durchgeführt werden können. „Wir möchten mit unseren Online-Kursen alle betroffenen Menschen gern bei der Pflege eines Familienmitglieds unterstützen und das notwendige Grundwissen und elementare Techniken der häuslichen Pflege vermittelt ”, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider. Alle Informationen zu den kostenfreien Online-Pflegekursen ‘AOK – Pflegen zu Hause’ gibt es unter www.aok.de/nw/onlinepflegekurs .

Bedingt durch unsere immer älter werdende Gesellschaft entstehen in den Haushalten mehr Pflegesituationen, die es zu meistern gilt als früher. „Pflegen zu Hause“ ist ein E-Learning-Angebot, mit dem Pflegende in insgesamt 14 Kapiteln interaktiv und leicht verständlich die Grundlagen der Pflege kennenlernen. Dazu gehören Themen wie Hygiene, Mobilisation, Ernährung oder Medikamentengabe. Außerdem gibt es Tipps zur Selbstfürsorge. Das kostenfreie Kursangebot kann von allen an der Pflege interessierten Personen im Hochsauerlandkreis genutzt werden. Eine Mitgliedschaft bei der AOK Nordwest ist dafür nicht erforderlich. Weitere Vorteile: Jeder kann selbst entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge er das Programm absolviert und wie oft die Lerninhalte wiederholt werden. Wurde der Kurs erfolgreich abgeschlossen, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine entsprechende Bescheinigung herunterladen sowie das dazugehörige e-book, um die Inhalte jederzeit offline nachzulesen. Der Kurs ist kostenfrei und kann auf jedem Gerät wie Smartphone, Tablet oder PC genutzt werden.

Unter www.aok.de/nw/onlinepflegekurs ist eine Anmeldung zum Basis-Online-Kurs möglich. Hier ist eine einmalige Registrierung notwendig. Der Kurs kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt gestartet, unterbrochen und beendet werden. Danach kann noch ein‚ Fortgeschrittenen-Kurs‘ online durchgeführt werden.

______________________________

Quelle: Jörg Lewe, Spezialist Presse Serviceregion, AOK NordWest. Die Gesundheitskasse.

Bild -Titel: Bedingt durch unsere immer älter werdende Gesellschaft entstehen in den Haushalten mehr Pflegesituationen, die es zu meistern gilt als früher. Allein im Hochsauerlandkreis werden insgesamt über 14.100 Menschen zu Hause gepflegt.

Foto: AOK/colourbox/hfr.

Bild im Bericht: Pflegende Angehörige können sich im kostenfreien Online-Pflegekurs der AOK NordWest wichtige Tipps zur häuslichen Pflege abholen. Eine Mitgliedschaft bei der AOK ist dafür nicht erforderlich.

Foto: AOK/ colourbox/hfr.