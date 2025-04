Workshop-Reihe „Digital Scouts HSK 2025“ startet am 08. Mai 2025

Hochsauerlandkreis. Teilnehmende aus Unternehmen im Kreisgebiet haben im Rahmen der Workshop-Reihe die Möglichkeit, Digitalisierungskompetenzen zu erlernen, aufzubauen und ins Unternehmen zu tragen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH startet in Kooperation mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen im Rahmen des Projekts Produktion.Digital.Südwestfalen-PLUS (PDS+) erneut die Workshop-Reihe „Digital Scouts HSK“.

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Unternehmen in der Region und bietet praxisnahe Unterstützung bei der digitalen Transformation.

„Die Teilnehmenden werden durch die Workshops dazu befähigt, eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung im eigenen Unternehmen einzunehmen. Sie lernen, Digitalisierungsstrategien zu entwickeln und deren Umsetzung anzustoßen“, sagt Annika Pilgrim vom Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen. Zudem helfen die Workshops dabei, Bedenken gegenüber der Digitalisierung abzubauen und einen Einstieg in die digitale Transformation zu finden.

Die Auftaktveranstaltung findet am 08. Mai 2025 in der TransferFactory 4.0 der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede statt und widmet sich dem Thema „Einstieg in die Digitalisierung und Planspiel Industrie 4.0“. Weitere Themenschwerpunkte sind „Prozessanalyse“, „Retrofit“, „New Work“, „Künstliche Intelligenz“ und „Change Management“.

Die Workshop-Reihe umfasst somit insgesamt sechs Termine, die jeweils von 9 Uhr bis 12:30 Uhr in verschiedenen Unternehmen im HSK stattfinden. Nach jedem Workshop ist eine Werksbesichtigung beim ausrichtenden Unternehmen vorgesehen. „Die Workshops bieten neben dem fachlichen Input eine tolle Gelegenheit, sich mit Unternehmen aus der Region zu vernetzen, zu aktuellen Digitalisierungsprojekten auszutauschen und ihre Produktionsprozesse kennenzulernen“, betont René Rudat (Projektleiter PDS+).

Das große Interesse an Vernetzung und des Austauschs zeigte die im letzten Jahr durchgeführte Reihe sehr deutlich. „Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und eine erfolgreiche Workshop-Reihe, die die Digitalisierung in der Region vorantreiben soll“, unterstreicht Frank Linnekugel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und Leiter des Fachdienstes Regionalentwicklung / Strukturförderung beim Hochsauerlandkreis.

Die Teilnahme an der Workshop-Reihe ist kostenfrei und setzt eine verbindliche Anmeldung für die gesamte Reihe voraus.

Themen und Termine der Workshop-Reihe im Überblick:

Mai 2025: Einstieg in die Digitalisierung und Planspiel Industrie 4.0

Mai 2025: Prozessanalyse

Juni 2025: Retrofit

Juni 2025: New Work

Juni 2025: Künstliche Intelligenz

Juli 2025: Change Management und Abschluss der Reihe inkl. Zertifikatsübergabe

Interessierte können sich bis zum 30. April anmelden. Weitere Infos unter https://wirtschaftsfoerderung-hsk.de/digitalisierung/.

Kontakt für Anmeldungen und Rückfragen: René Rudat, E-Mail: [email protected], Telefon: 0291 94 1815

Quelle: Carolin Fisch, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Bild: v.l.: Frank Linnekugel (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und Leiter des Fachdienstes Regionalentwicklung / Strukturförderung beim Hochsauerlandkreis), Annika Pilgrim (Mittelstand-Digital Zentrum Ländliche Regionen) und René Rudat (Projektleiter PDS+) in der Transfer Factory 4.0 an der FH Meschede. (Copyright: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH)

Fotocredit: Pressestelle Hochsauerlandkreis