SauerlandHop in Olsberg – selber tanzen und Tanz beim Zuschauen genießen – Im Mai starten Workshops und offene Tanzfläche am 17. Mai in Olsberg und in „Fit fürs Fest“ in Winterberg

Brilon/Olsberg/Winterberg: Zum vierten Mal dreht der SauerlandHop der Städte Brilon, Olsberg, Winterberg und der Tanzwerkstatt Olsberg seine Runden. Die ersten Workshops des Projektes starten in Olsberg am Samstag, 17. Mai und bieten allen Tänzerinnen und Tänzern aus der Umgebung ein breites Programm.

Drei Tanzprofis kommen mit inspirierenden und herausfordernden Workshops in die Olsberger Konzerthalle.

Sebastian Hörmann ist Tänzer und Coach bei den Flying Steps Berlin und war mit der Company zuletzt bei „America’s got talent“ am Start. Er bringt die aktuellsten Moves in seinen Workshops Hip Hop Kids, Streetdance und Commercial mit.

Steffi Harbord ist ausgebildete Musicaldarstellerin und Tänzerin und verfügt über langjährige Tanz- und Unterrichtserfahrung. Mit Musicaldance, Contemporary Jazz und Funky Jazz bietet sie drei sehr unterschiedliche Aspekte des Jazzdance an.

April-Grace Reuter ist eine vielseitige Tänzerin und bietet ihre Kurse seit kurzem im Tanzhaus Schmallenberg an. Bei uns bringt sie Tanzpaare mit Discofox Basics für „Auffrischer“ und herausfordernden Figuren für „Improver“ tanzfest in die neue Party-Saison.

Im Anschluss an die Workshops startet um 15 Uhr die offene Tanzfläche im Kurpark Dr. Grüne. Tanzgruppen, Solisten, Duos aller Tanzrichtungen sind eingeladen, sich dort zu präsentieren, zusätzlich zeigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Workshops ihre Ergebnisse.

Anmeldungen für einen Auftritts-Spot bei der offenen Tanzfläche nimmt Dennis Struck per Mail [email protected] entgegen. Teilnehmen und Zuschauen kostet nichts bei den offenen Tanzflächen.

Paartanzkurs „Fit fürs Fest“ in Winterberg – Wiener Walzer und Discofox für Erwachsene

In Winterberg macht der SauerlandHop „Fit fürs Fest“. Perfekt für alle, die sich für das Schützenfest und andere festliche Ereignisse in der Saison fit machen möchten. In dem Paartanzkurs können Tanzkenntnisse im Wiener Walzer und schwungvollen Discofox aufgefrischt werden. Der Kurs richtet sich ausschließlich an Erwachsene. Der Tanzlehrer Karl-Heinz Fischer zeigt alles für ein sicheres und elegantes Tanzerlebnis.

Kursdetails:

Termine: 14. Mai, 21. Mai und 11. Juni

Uhrzeit: jeweils ab 19:00 Uhr (90 Minuten)

Kosten: 45 Euro pro Person

Ort: Skihütte des Hotels Der Brabander

Das Team des SauerlandHop freut sich darauf, bei diesen Events Tänzerinnen und Tänzer zusammen zu bringen und die Vielfalt von Tanz im Sauerland zu zeigen. Das Projekt wird im Rahmen Regionales Kultur Programm vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Anmeldungen und weitere Informationen für die Workshops unter www.sauerlandhop.de.

______________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour / BWT ∙ Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH

Bild: Der SauerlandHop lädt ein zur offenen Tanzfläche in Olsberg

Fotorecht: D. Struck