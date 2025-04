Zwischenstand zum Glasfaserausbau in Brilon

Zwischenstand zum Glasfaserausbau in Brilon

Seit Januar 2024 laufen in Brilon die Bauarbeiten für das neue Netz von Deutsche Glasfaser. Nach Abstimmung zwischen dem Netzanbieter und der Stadt Brilon erfolgt der Netzausbau Schritt für Schritt. Nachfolgend informiert Deutsche Glasfaser über den aktuellen Ausbaustand in den Ortsteilen:

In der Kernstadt von Brilon sind die Tiefbauarbeiten weit fortgeschritten und die ersten 130 Kunden wurden bereits aktiviert und nutzen schon das Netz von Deutsche Glasfaser. In Altenbüren sind die Tiefbauarbeiten ebenfalls weit fortgeschritten und Deutsche Glasfaser plant die ersten Kundenanschlüsse im Spätsommer 2025 zu aktivieren. Im Ortsteil Alme sind die Tiefbauarbeiten in den Straßenzügen abgeschlossen und die Glasfaseranschlüsse werden voraussichtlich im Herbst 2025 bereit sein für die Aktivierung.

Derzeit liegt der Fokus der Baukolonnen auf die Wiederherstellung der Straßen und Gehwege, in denen die Glasfaserleitungen bereits verlegt wurden, zwecks Oberflächenabnahmen durch die Stadt Brilon. Sobald bei den oben genannten Gebieten die Oberflächenabnahmen durch die Stadt Brilon erfolgt sind, ziehen die Bautrupps weiter und starten die Tiefbauarbeiten bzw. die Erschließung weiterer Haushalte in den Ortsteilen Brilon-Wald, Gudenhagen Petersborn, Hoppecke, Madfeld, Messinghausen, Rösenbeck, Scharfenberg, Thülen, Wülfte, Messinghausen Süd, Hoppecke West & Nord und Brilon Ost.

Der Baupartner Circet Deutschland SE weist alle Kundinnen und Kunden darauf hin, die Kontaktaufnahme für die Terminvereinbarungen zur Anschlussaktivierung zu beherzigen. Die Kontaktaufnahme erfolgt telefonisch und/oder über eine Nachricht im Briefkasten. Der Baupartner bittet Kundinnen und Kunden sich bei erfolgloser Kontaktaufnahme direkt zu melden. So können zeitige Aktivierungen der Kundenanschlüsse sichergestellt werden.

Bei dem Fachhandelspartner TCB Hard und Software GmbH (Sonnenweg 1, 59929 Brilon) erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren Produkte. Diese gibt es auch online unter www.deutsche-glasfaser.de oder telefonisch unter 02861 – 890 600. Alle Fragen zum Bau beantwortet die Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter 02861 – 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 18 Uhr.

_______________________

Quelle: Dennis Slobodian, Pressesprecher