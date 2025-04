Stadt Brilon investiert weiterhin erhebliche Summen in die Bildung – Besichtigung Baumaßnahme am Briloner Schulzentrum

Brilon: Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Brilon hat die Baustelle des neuen Schulzentrums besichtigt und sich über den aktuellen Stand informiert. Der Sachgebietsleiter (Technik) des Gebäudemanagements, Herr Johannes Fuß, führte durch das Gebäude und stellte die bisherigen Fortschritte vor: Die Grundleitungen aus dem Jahr 1970 wurden bereits erneuert und der schadstofftechnische Rückbau im ersten Bauabschnitt der Sekundarschule ist abgeschlossen. An dieser Stelle entsteht Raum für außerunterrichtliche Angebote. Im Gymnasium Petrinum wurde die ehemaligen naturwissenschaftlichen Räume entkernt. Hier entstehen das neue Lehrerzimmer sowie Fachräume für Musik und neue Medien.

Ein Großteil der vergaberechtlichen Leistungen sind bereits vergeben. Das Bauvorhaben wird gefördert und strebt die Einhaltung des energieeffizienten KfW-55-Standards an. Eine besondere Herausforderung stellt die Abstimmung des Bauzeitenplans mit dem laufenden Schulbetrieb der Sekundarschule und des Gymnasiums dar.

Für das Großprojekt sind in den kommenden Jahren bis 2028 Investitionen von insgesamt 45 Mio. € veranschlagt. Die bisherigen Investitionen der Stadt Brilon für den Um- und Neubau der Schulen und Kindergärten in der Kernstadt und den Ortsteilen belaufen sich seit 2020 auf aktuell über ca. 21 Mio. €. Die Stadt Brilon investiert damit weiterhin erhebliche Mittel in die städtische Bildungslandschaft.

Weiter hat der Ausschuss den Umbau einiger Vereinsräume in der alten Schule Messinghausen zur Erweiterung des dortigen Kindergartens Spatzennest beschlossen. Auch hier wird mit dem Ausbau neuer Gemeinschaftsräume weiter in die Kinderbildung investiert.

Zudem wurde der Ausbau mehrerer Straßen auf den Weg gebracht: die Otto-Dörffer-Straße und die Parkstraße in Hoppecke sowie der Kreuzweg und die Straße Zum Mühlental in Alme.

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Foto: Mitglieder des Ausschusses für Planen und Bauen mit Mitarbeitern des Fachbereichs Planen und Bauen

Fotocredits: Stadt Brilon