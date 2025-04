Lernen, Lesen, Freizeit: Kostenfreie Hausaufgabenbetreuung – Kooperation zwischen Alfred-Delp-Haus und Caritas Brilon

Kooperation zwischen Alfred-Delp-Haus und Caritas Brilon – Lernen, Lesen, Freizeit: Kostenfreie Hausaufgabenbetreuung

Brilon. Seit über zehn Jahren bieten das Alfred-Delp-Haus (ADH) und der Caritasverband Brilon e.V. eine kostenfreie Hausaufgabenbetreuung an. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14:30 bis 16:30 Uhr können Kinder und Jugendliche in den gut ausgestatteten Räumen des ADHs ihre Hausaufgaben erledigen und Unterstützung erhalten. Das Angebot richtet sich an Schüler*innen von der 1. bis zur 10. Klasse. Im Anschluss lädt der Offene Treff des ADHs von 15 bis 19 Uhr zu Spiel und Freizeit ein.

Gülcan Koldere, Koordinatorin der Hausaufgabenbetreuung von der Caritas, betont:

„Unsere Hausaufgabenbetreuung ist kostenfrei, aber keine klassische Nachhilfe. Vielmehr bieten wir einen ruhigen Raum, in dem Kinder in entspannter Atmosphäre ihre Aufgaben erledigen können.“ Sie erhalten dabei geduldige Unterstützung, können jederzeit Fragen stellen und werden zum eigenständigen Lernen ermutigt – mit dem Ziel, ihnen mehr Sicherheit im Schulalltag zu geben. Eine Schülerin, die regelmäßig kommt, genießt nicht nur diese angenehme Lernatmosphäre, sondern auch die Sport- und Spielangebote danach. „Ich finde es toll, dass ich hier nicht nur Hilfe bekomme, sondern auch Zeit mit meinen Freunden verbringen kann“, erzählt sie. Auch ein weiterer Teilnehmer, nutzt das Angebot gern: „Ich bin jeden Tag hier. Es macht Spaß, wenn ich danach runter zum Spielen gehen kann.“

Die Betreuung wird von engagierten Ehrenamtlichen unterstützt.

Rita Walter, ehemalige Lehrerin an der Hauptschule, ist seit einem Jahr dabei. „Ich lasse die Schülerinnen und Schüler erst einmal selbstständig arbeiten und biete meine Hilfe an, wenn sie auf Probleme stoßen“, erklärt sie. Jowi Kirschbaum, der schon seit 2007 mitwirkt, war früher Fotograf und Pfadfinderleiter. „Ich wollte etwas Sinnvolles tun und sehe, wie wichtig diese Unterstützung für die Kinder ist“, sagt er. Neben der klassischen Hausaufgabenhilfe wird auch gezielt die Lesekompetenz gefördert. Die Kinder können lautes Lesen üben und dabei Sticker sammeln – eine spielerische Motivation, die gut ankommt. „Das gibt den Kindern einen zusätzlichen Anreiz und macht ihnen richtig Spaß“, berichtet Katharina Wicik vom ADH.

__________________________

Anmeldung

Interessierte können sich für die Teilnahme an der Hausaufgabenbetreuung im Alfred-Delp-Haus Brilon per Telefon 02961/3056 oder per E-Mail unter [email protected] anmelden. Weitere Informationen zum Angebot der Hausaufgabenbetreuung finden Sie auf www.caritas-brilon.de.

Ehrenamtliche gesucht

Die Caritas Brilon sucht Ehrenamtliche, die Freude daran haben, Kinder und Jugendliche bei den Hausaufgaben zu unterstützen. Interessierte sind herzlich eingeladen, unverbindlich einen Einblick in das Angebot zu erhalten. Der zeitliche Einsatz wird individuell abgestimmt. Weitere Informationen zum Ehrenamt erhalten Sie bei Nicolas Hilkenbach per Telefon 0151 42238423 oder per E-Mail unter [email protected].

__________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Die Hausaufgabenbetreuung: Gülcan Koldere (Mitte) koordiniert das Angebot für die Caritas, Rita Walter und Jowi Kirschbaum unterstützen die Hausaufgabenbetreuung ehrenamtlich.

Fotocredit: Caritas Brilon /Carla Wengeler