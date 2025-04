Scharfenberg: Kleine Hände für eine große Sache – Kinder setzen Zeichen für Natur & Nachhaltigkeit

Kleine Hände für eine große Sache – Scharfenberger Kinder setzen Zeichen für Natur & Nachhaltigkeit

Die Kinder der Kindertagespflege „Scharfenberger Gartenzwerge“ und der Kita „Die kleinen Besenbinder“ haben sich mit einer liebevollen Aktion für Natur und Nachhaltigkeit engagiert: Gemeinsam bastelten sie bunte Blumensamenbomben aus recyceltem Papier, die anschließend an ausgewählten Stellen im Dorf und entlang der Wegränder verteilt wurden.

Die verwendeten Samenmischungen bestehen aus heimischen Wildblumen, die insbesondere Bienen und anderen Insekten als Nahrungsquelle dienen – und gleichzeitig das Dorfbild hier und da ein Stück weit verschönern. Die Aktion fand in enger Abstimmung mit Ortsvorsteher Lukas Wittmann statt, der die Auswahl der Flächen begleitete und den Einsatz der Kinder ausdrücklich lobte: Die Gartenzwerge und die kleinen Besenbinder zeigen uns auf wunderbare Weise, wie früh Nachhaltigkeit beginnen kann.“

Die Initiative reiht sich ein in die bereits bestehenden nachhaltigen Entwicklungen im Dorf. So wurde in Scharfenberg vor zwei Jahren mit dem Aufbau des Besenbinder-Bürgerwaldes begonnen – ein langfristiges Projekt zur Stärkung der heimischen Natur. Auch hier durften die Kinder mitwirken: Sie pflanzten Mammutbaum-Setzlinge und übernahmen kleine Patenschaften für „ihre“ Bäume.

Mit dieser Aktion beweisen die jüngsten Dorfbewohner eindrucksvoll: Engagement für die Umwelt beginnt im Kleinen – und wirkt im Großen.

Weiter so, kleine Besenbinder & Gartenzwerge!

___________________________

Quelle: Lukas Wittmann (Ortsvorsteher)

Bilder: Simona & Markus Kempmann

Foto im Titel: Unsere kleinen Scharfenberger Besenbinder und Gartenzwerge bringen den Spielplatz zum Blühen – mit Samenbomben, guter Laune und der Unterstützung engagierten Erzieherinnen.

Foto im Bericht: Besenbinder & Gartenzwerge on Tour – voller Tatendrang unterwegs zum nächsten Blüh-Einsatz!