Es gibt Momente, in denen die Welt für Familien stillsteht. Ein Ort des Erinnerns – Sternenkinder-Grabfeld in Brilon erweitert

Ein Ort des Erinnerns für 1.500 Sternenkinder: Sternenkinder-Grabfeld in Brilon erweitert

Brilon. Es gibt Momente, in denen die Welt für Familien stillsteht – wenn ein Kind nicht lebend zur Welt kommt. Diese Kinder nennt man liebevoll „Sternenkinder“. Allein auf dem Briloner Friedhof wurden in den vergangenen 15 Jahren rund 1.500 Sternenkinder in würdevollen Gemeinschaftsbestattungen beigesetzt. Drei- bis viermal im Jahr finden diese besonderen Abschiedsfeiern statt, die Eltern und Angehörigen einen Ort des Gedenkens und des Trostes schenken.

„Hinter jedem dieser Sternenkinder steht ein bewegendes Schicksal“ – und weit mehr betroffene Frauen und Familien, als viele ahnen, sagt Lena Meckelburg, Präsidentin des Inner Wheel Clubs Brilon-Marsberg und Initiatorin der Weg-Erweiterung. „Im August 2023 habe ich meinen Sohn in der 36. Schwangerschaftswoche verloren. Wir haben uns für ein Baumgrab im Friedwald entschieden, da kurz vor Mattheos Geburt eine Bestattung in Brilon stattgefunden hatte und wir sonst bis November hätten warten müssen“, berichtet sie. Umso wichtiger sei es ihr, dass das Grabfeld jedem dienen kann, der ein Kind schmerzlich vermisst: „Es ist so wichtig, dass das Thema Präsenz bekommt, damit in Zukunft Betroffene besser aufgefangen werden und Angehörige sensibilisiert sind. So viele wissen nicht, wie man damit umgehen soll.“

Bei einem späteren Besuch des Sternenkinderfeldes in Brilon fiel Lena Meckelburg auf, dass der Platz für Erinnerungsstücke wie Laternen, Kuscheltiere oder kleine Steine nahezu erschöpft war. Um den Eltern weiterhin einen würdevollen Erinnerungs- und Trostort bieten zu können, wurde das Grabfeld jetzt erweitert und neu gestaltet. „Wir wollen den Eltern einen Rückzugsort bieten und auch den Frauen zeigen: Ihr seid nicht allein, ihr seid nicht die Ersten und nicht die Einzigen, denen das passiert“, sagt sie. Der Inner Wheel Club Brilon-Marsberg ist eine gemeinnützige Frauenorganisation, die sich in der Region Brilon und Marsberg für verschiedene soziale Projekte engagiert. „Das Sternenkinderfeld war mein persönliches Projekt im Rahmen meiner Präsidentschaft. Es war mir ein Herzensanliegen, hier etwas Bleibendes zu schaffen“, sagt Lena Meckelburg.

Gemeinsam mit der Initiative Sternenkinder – vertreten durch Netzwerkkoordinatorin und Seelsorgerin Elisabeth Steinkemper sowie den Hebammen Carola Schumann und Jennifer Thelen – und in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung entwickelte sie die Idee zur Erweiterung und liebevollen Gestaltung. Die Umsetzung übernahm die Gärtnergruppe der Caritas Werkstätten St. Martin. Sie verlängerte den Weg über das Grabfeld um sechs Meter, eingefasst mit einer Natursteinkante und einem 40 Zentimeter breiten Kiesbett. Zusätzlich wurden 90 Bodendecker der Sorte Vinca Minor und 500 Schneeglöckchen gepflanzt – gespendet vom Gartencenter Meckelburg. Auch für die Zukunft gibt es Pläne: Eine kleine Vorlesestation soll den Ort weiter bereichern und Familien ermöglichen, Geschichten zu lesen und gemeinsame Momente der Erinnerung zu schaffen.

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch die großzügige Unterstützung des Inner Wheel Clubs Brilon-Marsberg, des Rotary Clubs Brilon-Marsberg und der Sparkasse Mitten im Sauerland.

Infokasten: Gemeinsam helfen – Spenden für die Initiative Sternenkinder

Jedes Jahr begleitet die Initiative Sternenkinder zahlreiche Familien einfühlsam durch die schwerste Zeit ihres Lebens. Viele Menschen – jung und alt – unterstützen diese Arbeit bereits mit Spenden und tragen dazu bei, dass Trost, Begleitung und würdige Bestattungen möglich sind.

Spendenkonto:

Städtisches Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH

Bank: Sparkasse Hochsauerland

IBAN: DE41 4645 0045 0000 0097 89

Verwendungszweck: Initiative Sternenkinder

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Würdevoller Erinnerungs- und Trostort gestaltet:

Foto v. R.: Lena Meckelburg, Präsidentin Inner Wheel Club Brilon-Marsberg, Hebamme Carola Schumann und Moritz Büsing, Leitung Gärtnerei-Gruppe der Caritas Werkstätten St. Martin mit Maurice Hillbrand, Mike Dietmar Hüwel und Phillip Kry.

Fotocredit: Caritas Brilon / Sandra Wamers