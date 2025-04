Der Merz-Flüsterer: Wie Thorsten Frei die CDU an die Macht gelenkt hat – „SWR Story“ am 15. Mai 2025

Der Merz-Flüsterer: Wie Thorsten Frei die CDU an die Macht gelenkt hat. „SWR Story“ am 15. Mai 2025

Doku des SWR über Thorsten Frei und seine Rolle in der CDU nach dem Ampel-Aus / 15. Mai 2025, 21 Uhr im SWR und am selben Tag vorab in der ARD Mediathek. Noch vor zwölf Jahren war der künftige Chef des Kanzleramts, Thorsten Frei, Oberbürgermeister von Donaueschingen, jetzt sitzt er in der Schaltzentrale der Bundesrepublik Deutschland. Wie hat sich der gebürtige Bad Säckinger aus der Kommunalpolitik hochkatapultiert? Wie groß ist sein Einfluss auf CDU-Chef Friedrich Merz, der seine Loyalität und seinen Kampfgeist schätzt? Welche Themen kann Frei für den Südwesten setzen? Die „SWR-Story: Der Merz-Flüsterer. Wie Thorsten Frei die CDU an die Macht gelenkt hat“ begleitet Frei durch Ampel-Aus, Wahlkampf und Regierungsbildung. Zu sehen am 15. Mai 2025 um 21 Uhr im Fernsehprogramm des SWR und am selben Tag vorab in der ARD Mediathek.

Einblicke hinter die Kulissen der Macht in einer politisch hochspannenden Zeit

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und künftige Kanzleramtschef Thorsten Frei hat sich in kurzer Zeit eine Top-Position in der Bundespolitik erkämpft. Der im badischen Bad Säckingen geborene Jurist hat den Bundestagswahlkampf seiner Partei nach dem Ampel-Aus im vergangenen Herbst grundlegend mitgestaltet und gilt als enger Vertrauter von CDU-Chef Friedrich Merz. Die Doku von Dietmar Klumpp begleitet Thorsten Frei durch einen ereignisreichen und aufreibenden Wahlkampf über die Bundestagswahl bis hin zur Regierungsbildung. Sie thematisiert u. a. Freis Einfluss auf Merz und Freis Themensetzungen für den Südwesten und gewährt Einblicke hinter die Kulissen der Macht in einer politisch hochspannenden Zeit.

„SWR-Story: Der Merz-Flüsterer. Wie Thorsten Frei die CDU an die Macht gelenkt hat“

_________________________________

Quelle: SWR – Südwestrundfunk

Original-Content von: SWR – Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell