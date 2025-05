Dirk Wiese MdB ruft auf zum Wettbewerb ‚Integration am Arbeitsmarkt‘

Der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese ruft zur Beteiligung am Best-Practice-Wettbewerb ‚Zusammen wachsen: Gute Ideen für Integration am Arbeitsmarkt‘ der Initiative Deutschland – Land der Ideen auf. Gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung, dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Stiftung Mercator sucht die Initiative Best-Practice-Beispiele, die die Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte am deutschen Arbeitsmarkt verbessern, innovative Ansätze verfolgen und als Vorbild für andere dienen.



„Deutschland ist auf internationale Fach- und Arbeitskräfte angewiesen – und viele engagierte Akteur:innen in Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und Zivilgesellschaft leisten bereits heute einen wichtigen Beitrag zur gelungenen Integration am Arbeitsplatz. Mit dem Best-Practice-Wettbewerb sollen genau diese Vorreiter:innen und Ideengeber:innen gewürdigt und ihre innovativen Ansätze sichtbar gemacht werden“, erklärt Dirk Wiese.

Ob Anerkennung von Qualifikationen, Sprachförderung oder soziale Einbindung – es werden Projekte und Initiativen gesucht, die mit kreativen Lösungen die Integration internationaler Fach- und Arbeitskräfte in den deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich gestalten.

Die ausgezeichneten Best-Practice-Beispiele werden als bundesweite Vorreiter der Integration sichtbar gemacht und bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im November geehrt – im Beisein von Integrationsexpert:innen sowie Vertreter:innen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Neben der öffentlichen Anerkennung und der Präsentation in einer Publikation gibt es die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen und Teil eines langfristigen Netzwerks zu werden.

Als Netzwerkpartner unterstützen das Projekt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), der Deutsche Landkreistag, die Deutschlandstiftung Integration, das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH).

Weiterführende Informationen finden sich auf der Internetseitseite: https://integration-am-arbeitsmarkt.land-der-ideen.de/, der Bewerbungszeitraum läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

___________________

Quelle: Team Dirk Wiese

Fotocredit: Dirk Wiese