Eichenstämme – Starke Wurzeln für die Vielfalt: Caritas Brilon zeigt Haltung – bunt, kreativ und standhaft

Altkreis Brilon / Bad Wildungen. Mit der Aktion „Eichenstämme – Starke Wurzeln für die Vielfalt – Caritas zeigt Haltung“ hat der Caritasverband Brilon bis dato 51 starke, sichtbare Zeichen für Solidarität, Respekt und Vielfalt gesetzt. Entstanden ist die Idee in Offenen Gesprächsrunden zum Thema „Caritas zeigt Haltung“ für alle Mitarbeitende mit Vorstand Heinz-Georg Eirund, der die Bedeutung dieser Wertehaltungen unterstreicht – auch mit Blick auf die die 1.250 Köpfe zählende Dienstgemeinschaft, in der Menschen aus 28 Nationen arbeiten. „Die Stämme tragen jetzt die Farben der Nationalflaggen unserer Mitarbeitenden“, erklärt Vorstand Eirund. Durch Nadine Gebauer, Caritas-Koordinatorin und Verantwortliche für die youngcaritas Brilon-Waldeck, und in Kooperation mit dem Gärtner-Team der Caritas Werkstätten St. Martin wurde die Idee mit vielen Akteuren zwischen Brilon und Bad Wildungen in die Tat umgesetzt.

Im Zentrum der Aktion steht die Eiche – ein Symbol für Stärke, Standhaftigkeit und tiefe Verwurzelung. „Diese Eigenschaften stehen sinnbildlich für die Haltung, die wir bei der Caritas leben: Wir treten ein für ein respektvolles und solidarisches Miteinander. Für Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt“, erklärt Nadine Gebauer. „Und als schmucker Nebeneffekt sieht es als Gartendekoration auch toll aus, weil jedes Stück ein Unikat ist.“

Kreativ gestaltet mit Herz und Haltung

Die Eichenstämme wurden bunt und farbenfroh gestaltet – gemeinsam mit Kindern der Mutter-Kind-Klinik Talitha in Bad Wildungen, Klientinnen und Klienten aus dem Teilhabe-Angebot der Assistenz und Begleitung im eigenen Wohnen, Menschen mit Behinderungen aus den besonderen Wohnformen und Mitarbeitenden der Caritas Werkstätten St. Martin. In Einrichtungen, die nicht selbst kreativ werden konnten, übernahmen Werkstattteams die farbliche Gestaltung. Jede bemalte Fläche ist Ausdruck von Gemeinschaft, Lebensfreude und Mut – und macht das Symbol erlebbar.

Haltung zeigen – an vielen Orten

Die bunten Eichenstämme sind aktuell an 17 Caritas-Standorten mit jeweils 3 Stämmen aufgestellt. Damit sind insgesamt 51 Vielfalts-Werke: Unter anderem in den Seniorenzentren St. Engelbert in Brilon und St. Josef in Hallenberg, an den Werkstattstandorten der St. Martin Werkstätten, vor der Caritas-Geschäftsstelle, dem Kindergarten Regenbogen in Oesdorf, an den Häusern der besonderen Wohnformen sowie den ABW-Standorten. Auch die Mutter-Kind-Kliniken St. Ursula in Winterberg und Talitha in Bad Wildungen sind Teil der Aktion.

Mitmachen? Ausdrücklich erwünscht!

Wer Lust hat, sich ebenfalls mit einem gestalteten Stamm an der Aktion zu beteiligen, ist herzlich eingeladen. Fotos der bemalten Stämme können gerne per Mail ([email protected]) oder über Instagram an die youngcaritas (@youngcaritas_brilon_waldeck) gesendet werden. Alle Einsendungen werden in einer digitalen Vielfalts-Wurzel-Galerie auf den Social-Media-Kanälen und der Website veröffentlicht – falls gewünscht. „Die ersten drei Einsendungen erhalten als Dankeschön die beliebten „Ich stehe auf Vielfalt“-Socken der youncaritas“, sagt Nadine Gebauer.

