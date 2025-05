Thülen: Aktion Sauber Landschaft. Unglaublich, was Menschen in der Natur einfach mal so entsorgen …

„Es ist schon unglaublich, was Menschen in der Natur einfach entsorgen. Durch eueren Einsatz heute ist Thülen wieder etwas sauberer geworden“ so Ortsvorsteher Johannes Becker in seinen Dankworten. Eine recht große Anzahl an Kindern und Erwachsenen hatten am Freitag im Zuge der Aktion „Saubere Landschaft“ Thülen und Umgebung gesäubert. Anschließend wurde im Feuerwehrgerätehaus gegrillt. „Es war eine gute und wichtige Aktion“, so die Rückmeldung aus der Gruppe.

Quelle: Text + Biler, Dirk Schnapp, Thülen