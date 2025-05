Bürgermeister und Wirtschaftsförderer besuchen Bond Laminates in Brilon

Bürgermeister und Wirtschaftsförderer besuchen Bond Laminates in Brilon

Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Thomas Becker haben gemeinsam das Unternehmen Bond Laminates besucht. Geschäftsführer Sascha Bornemann und Dr. Frank Rose, Leiter Controlling, stellten das Unternehmen vor und gaben bei einem Rundgang spannende Einblicke in die moderne Produktion und den Einsatz innovativer Werkstoffe.

Das Kernprodukt von Bond Laminates ist der ultra-leichte und hoch belastbare Verbundwerkstoff Tepex. Er besteht aus Glas- oder Carbon-Fasern in einer Matrix aus technischen Thermoplasten; das sind Kunststoffe, die sich bei Erwärmung verformen oder schmelzen lassen und beim Abkühlen wieder fest werden. Die Kombination aus Fasern und Kunststoff verleiht den Materialien eine außergewöhnlich hohe Festigkeit und Steifigkeit bei zugleich geringem Gewicht.

Der überwiegende Teil der Tepex-Produktion geht derzeit an die Automobilzulieferindustrie. Besonders im Bereich der Elektromobilität bieten die leichten und dennoch extrem festen Materialien Vorteile.

Darüber hinaus können die Verbundwerkstoffe Anwendung in weiteren Branchen finden, etwa in Sohlen von Sportschuhen, Schutzkleidung, Helmen sowie in dünnwandigen Bauteilen für Mobiltelefone und Notebooks.

„Aktuell sehe sich Bond Laminates allerdings mit einer Absatzschwäche in der Automobilindustrie konfrontiert“, erläuterte Sascha Bornemann. Die Produktion sei daher nicht vollständig ausgelastet. Bornemann zeigte sich trotz der aktuellen Herausforderungen zuversichtlich. Mit der hohen Qualität und innovativen Produkten sei das Unternehmen gut aufgestellt, um neue Märkte zu erschließen und die Produktion zügig wieder auszuweiten.

Bürgermeister Dr. Bartsch: „Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie hier in Brilon Hightech-Produkte entstehen, die weltweit in wichtigen Zukunftsbranchen eingesetzt werden. Bond Laminates steht für Innovation, Fachkompetenz und die Fähigkeit, sich auch in schwierigen Zeiten am Markt zu behaupten. Als Stadt sind wir stolz darauf, solche Unternehmen vor Ort zu haben, und wir werden auch künftig unterstützen, wo wir können.“

Bond Laminates beschäftigt aktuell rund 110 Mitarbeitende und zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Faserverbundwerkstoffen. Das Unternehmen ist Teil der Envalior Gruppe – einem 2023 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen und Anbieter technischer Kunststoffe, entstanden aus dem Zusammenschluss der Kunststoffsparten von DSM und Lanxess. Bond Laminates gehörte zuvor zur Lanxess-Gruppe und wurde in Envalior eingebracht.

____________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Betriebsbesuch bei Bond Laminates in Brilon: Leiter Controlling Dr. Frank Rose, Geschäftsführer Sascha Bornemann, Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Wirtschaftsförderer Thomas Becker (von links).

Foto: Bond Laminates