Gefährlicher Messer-Hype unter Jugendlichen – Doku vom MDR beleuchtet einen Social-Media-Trend, dessen reale Gefahr oft unterschätzt wird …

Ein Social-Media-Trend, dessen reale Gefahr oft unterschätzt wird: Auf TikTok und Co. inszenieren sich junge Männer mit kunstvollen Tricks und präsentieren ihre Messerkollektionen. Auch im realen Leben tragen Jugendliche Messer– zur Abschreckung, zur Selbstverteidigung oder als Statussymbol. Die neue „Y-Kollektiv“-Reportage des MDR „Gefährlicher Messer-Hype“ geht dem Phänomen unter anderem in Halle (Saale) auf den Grund – zu sehen ab sofort in der ARD Mediathek.

„Aus Eigenschutz hab ich ein Klappmesser dabei.“ – „Ist doch normal inzwischen.“ Auf dem Skaterpark in Halle-Neustadt wird offen über das Mitführen von Messern geredet. Für die neue „Y-Kollektiv“-Reportage „Gefährlicher Messer-Hype“ spricht Laura Kipfelsberger in Halle (Saale) mit Jugendlichen, Boxtrainern, Türstehern und Menschen, die selbst Opfer von Messerangriffen geworden sind.

In einem Boxclub in Halle-Neustadt trifft die Reporterin auf Ronny – hier aufgewachsen, heute Trainer und Mentor für Jugendliche. Seine Beobachtung: „Die sind bereit zuzustechen, das ist der Wahnsinn.“ Die Reportage zeigt, wie leicht man an teils verbotene Messer gelangt – online, ohne Altersprüfung. TikTok-Algorithmen verstärken den Hype, präsentieren Messer als cooles Accessoire. Selbst vermeintlich harmlose Kiosktreffen in Halle können eskalieren. Einer der Jugendlichen zeigt Laura eine Narbe: „Das ist mit ’nem Messer passiert.“

Was macht das mit Jugendcliquen – wenn das Tragen von Messern zur vermeintlichen Normalität wird? Und was sagt die Polizei zu dieser Entwicklung? In Bremen begleitet Laura schließlich eine Kontrolle in einer Waffenverbotszone – mit überraschendem Ausgang.

Der MDR und „Y-Kollektiv“

Einmal wöchentlich werfen junge Journalistinnen und Journalisten in Reportagen des „Y-Kollektivs“ ihren ganz eigenen Blick auf die Welt. Authentisch, nah und menschlich. Das Format ist 2016 beim Content-Netzwerk funk gestartet. Seit 2024 steuert der MDR regelmäßig Reportagen für die ARD Mediathek bei und bringt so einen speziellen Blick aus seinem Sendegebiet ein.