Tipp: Rock am Turm am Samstag, 10. Mai 2025 ab 17 Uhr – Essigturm in Brilon-Wald

Ende Mai letzten Jahres wurde erstmalig am Essigturm ein Rock-Open Air durch den Dorfverein „Brilon-Wald aktiv e.V.“ organisiert. Nach der sehr guten Resonanz soll nun wieder eine Open-Air-Veranstaltung durchgeführt werden.

Die heimische Band „Dark Train“ hat durch zahlreiche Auftritte in Nordrhein-Westfalen und Hessen gezeigt, dass sie mit ihrem gradlinigen, erdigen Rock das Publikum mitreißen kann. Heiko Mikol (Bass), Uwe Vogel (Gesang und Keyboard), André Saßmannshausen (Schlagzeug), Michael Klaucke und Michael Hagemeister (Gitarre) covern Rock-Songs und lassen diese zu echten „DarkTrain-Songs“ werden. Fester Bestandteil der Setlist ist schon seit einigen Jahren der Sound of Pink Floyd. Songs für die Ewigkeit, von den Alben „Dark Side of the Moon“ bis „Division Bell“ werden in den DarkTrain Sound eingebunden und auch schon mal „erweitert“.

Dazu kommt in diesem Jahr die Band „Steelbreaker“ aus Korbach mit geballtem Live-Rock-Cover aus den 60er bis 80er Jahren. Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt. Gestartet wird am Samstag, 10. Mai um 17 Uhr am Essigturm in Brilon-Wald.

Quelle: Willi Otto / Brilon-Wald aktiv e.V.