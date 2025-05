Der gebürtige Briloner Friedrich Merz ist Bundeskanzler – Interview-Ausschnitt Eckhard Lohmann mit Belgischen TV Sender am Wahltag 6.5.2025

Brilon: Friedrich Merz ist Sauerländer. Niklas Frigger sagt, wir Sauerländer sind Macher. Das beeindruckt die vielen Fernseh-Kamerateams, die in den letzten Wochen Brilon besuchten. Sie kamen aus allen Teilen Deutschlands und Europas. Mehr Sauerland für Deutschland , einer der kernigen Wahlslogans von Friedrich Merz lockte sie. So auch das Belgische Fernsehen am Tag vor der Wahl zum Bundeskanzler. Laurent Ledebur, Christof Kuhnhenne, Niklas Frigger und Eckhard Lohmann brachten ihre Freude und Zuversicht zum neuen starken Kanzler aus dem Sauerland deutlich zum Ausdruck.

Ulrich Trommer drehte dabei wieder seinen Film vom Film. Das gefiel Bram Vandeputte vom Belgischen Fernsehen außerordentlich gut. Auch dadurch hinterlässt Brilon einen nachhaltigen Eindruck.

Text: Eckhard Lohmann

Op bezoek in Brilon, geboorteplaats van Friedrich Merz: „Wij in Sauerland zijn doeners“