Neue Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige startet in Marsberg – Gemeinsam Kraft tanken und Erfahrungen teilen

Neue Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige startet in Marsberg – Auszeit vom Pflege-Alltag: Gemeinsam Kraft tanken und Erfahrungen teilen

Marsberg. Am Dienstag, den 27. Mai 2025, startet in Marsberg ein neues Angebot für Menschen, die Angehörige pflegen. Unter dem Motto „Erzählen, zuhören, gemeinsam austauschen“ lädt die neue Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige zum ersten Treffen ein, und zwar von 10.00 bis 11.30 Uhr in den Räumen des Pfarrbüros, Casparistraße 3, in Marsberg.

Pflegende Angehörige leisten täglich einen unschätzbaren Beitrag – häufig rund um die Uhr, oft über viele Jahre hinweg. Dabei bleibt kaum Raum für eigene Bedürfnisse, Entlastung und Austausch. Genau hier setzt die neue Gruppe an: In einem geschützten Rahmen können Teilnehmende miteinander ins Gespräch kommen, Erfahrungen teilen und neue Kraft schöpfen – mit Menschen, die verstehen, was pflegen wirklich bedeutet.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung und Informationen:

Monika Matuszak

Kontaktbüro „Pflegeselbsthilfe“ HSK

Caritasverband Brilon e.V.

Scharfenbergerstraße 19, 59929 Brilon

Telefon: 0171 263 1522 oder 02961 971915

E-Mail: [email protected]

______________________________

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.