Nacht der Ausbildung am 12. Juni 2025 – Betriebe aus dem Hochsauerlandkreis öffnen ihre Tore

Hochsauerlandkreis. Bereits zum zweiten Mal öffnen Betriebe aus dem Hochsauerlandkreis ihre Tore für Ausbildungsinteressierte und Arbeitssuchende: Von 17-20 Uhr zeigen Unternehmen Schülerinnen und Schülern, jungen Erwachsenen sowie deren Eltern und weiteren Interessierten ihren Arbeitsalltag. Ganz ungezwungen können die Betriebe dabei besucht werden. Ausbildungsinteressierte und Arbeitssuchende erhalten exklusive Einblicke hinter die Kulissen, können mit Fachleuten sprechen und wertvolle Kontakte knüpfen.

Auch für Jugendliche, die auf der Suche nach einer Praktikumsstelle sind, ist die Nacht der Ausbildung der richtige Ort.

„Wir freuen uns auf die 2. Auflage der Nacht der Ausbildung im Hochsauerlandkreis. Ziel ist es erneut, die zukünftigen Fachkräfte auf innovative Weise mit den verschiedenen Unternehmen in Kontakt zu bringen“, so Frank Linnekugel, Geschäftsführer Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und Leiter des Fachdienstes Regionalentwicklung beim Hochsauerlandkreis. „Wir danken insbesondere allen teilnehmenden Unternehmen für ihr tolles Engagement und den kommunalen Wirtschaftsförderungen für ihre Unterstützung.“

Wer schon heute einen Blick in die eigene oder die Zukunft der Kinder und Jugendlichen werfen und hautnah erleben möchte, was die Arbeitswelt zu bieten hat, ist bei der Nacht der Ausbildung genau richtig.

Dort werden echte Arbeitsumgebungen gezeigt und Fragen können direkt an die Profis gestellt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.nacht-der-ausbildung-hsk.de. Eine Anmeldung bei den Unternehmen wird empfohlen, es ist aber auch möglich, spontan und unangemeldet zu den Betrieben zu kommen.

Die Veranstaltung wird von der Kommunalen Koordinierungsstelle und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises sowie den kommunalen Wirtschaftsförderungen organisiert.

„Mit der Nacht der Ausbildung möchten wir jungen Menschen die Gelegenheit geben, die große Vielfalt an Unternehmen im Hochsauerlandkreis hautnah kennenzulernen. Denn an diesem Tag sind die Türen vieler Ausbildungsbetriebe geöffnet und Interessierte können sich vor Ort mit Auszubildenden und Ausbildern austauschen“, so Theresa Terfrüchte von der Kommunalen Koordinierungsstelle. „Wir möchten dieses Event zu einer festen Größe in unserer Region machen – ein wertvolles Angebot sowohl für Unternehmen als auch für Ausbildungs- und Jobsuchende“.

Weitere Informationen: Kommunale Koordinierungsstelle des HSK ([email protected], Tel. 02931/94-4127) oder die Wirtschaftsförderung der Kommunen vor Ort.

_____________________________

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Bild: Nacht der Ausbildung 2024

Foto: Pressestelle HSK