Sekundarschule Olsberg-Bestwig entlässt den Abschlussjahrgang 2025

Sekundarschule Olsberg-Bestwig entlässt den Abschlussjahrgang 2025

Olsberg. Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig verabschiedete jetzt ihren Entlassjahrgang 2025. Nach dem Abschlussgottesdienst mit Pfarrer Klaus Engel und Pfarrer Burkhard Krieger in der Nikolauskirche trafen sich die rund 300 Gäste mit den festlich gekleideten Schülerinnen und Schülern in der Aula zur Feierstunde und Zeugnisübergabe.

Unter dem Motto „Labyrinth – den eigenen Weg finden“ sprachen Peter Rosenfeld als 2. stellvertretender Bürgermeister, Stefanie Brüschke als Schulpflegschaftsvorsitzende und Shanice Auras als Schülersprecherin ihre Grußworte und Glückwünsche. Auch die Klassenleitungen des Jahrgangs hielten einen humorvollen Rückblick auf die vergangenen Jahre und gratulierten aufs Herzlichste.

In seiner Ansprache verglich Schulleiter Michael Aufmkolk den Jahrgang mit einem erlesenen Wein: Herkunft, Reife, Auslese und Süße bildeten in diesem Jahr die besondere Qualität des Abschlussjahrgangs. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von Edgar Wallhorn am Klavier. Bei perfektem Wetter klang der Abend dann nach dem Sektempfang und dem Buffet unter dem einen oder anderen Tränchen harmonisch aus. Die Schulleitung dankt auf diesem Weg nochmals allen Beteiligten.

______________________

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Foto: Die Sekundarschule Olsberg-Bestwig verabschiedete jetzt ihren Entlassjahrgang 2025.

Bildnachweis: Sekundarschule Olsberg-Bestwig / Andre Happel