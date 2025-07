Brilon: Sportpolitischer Abend mit MdB Bettina Lugk

Die sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Bettina Lugk war am 24. Juli zu Gast in Brilon. Im neuen Sportheim des SV 20 Brilon hatten sich mehr als 50 Vertreterinnen und Vertreter aus 16 Sportvereinen aus Stadt und Dörfern versammelt, um ihre Anliegen an die Bundespolitik zu platzieren und Informationen über aktuelle Entwicklungen zu erhalten. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Christof Bartsch und kurzen Impulsreferaten von Bettina Lugk, Manfred Schnieders (Präsident FLVW) und Detlef Lins (Vorsitzender KSB Hochsauerland) kam es zu einem regen Austausch, in dessen Mittelpunkt die Fragen nach Wertschätzung für den ehrenamtlichen Einsatz der im Sportbereich Engagierten stand. Unterschiedliche Vorschläge dazu kamen bei MdB Bettina Lugk gut an und werden mitgenommen in die kommenden Gespräche im Sportausschuss.

Zu Förderfragen konnte noch keine verlässliche Auskunft erteilt werden, da der Bundeshaushalt noch nicht beschlossen ist. Dr. Bartsch warb ausdrücklich dafür, im 100 Mrd.-Paket für Landes- und Kommunalinfrastruktur den Sport nicht zu vergessen und überzugehen zu einer Pauschalförderung für die Kommunen: „Erstens könnte damit der hohe Bürokratismus der Projektförderung vermieden werden, außerdem wäre es ein Vertrauensbeweis in die kommunale Familie, die ein Eigeninteresse daran hat, zugewiesenes Geld zweckgebunden zu verwenden.“

Quelle: Dr. Christof Bartsch

Fotocredit: SPD-Ortsverein Brilon

Foto: Bürgermeister Dr. Christof Bartsch, MdB Bettina Lugk, Präsident FLVW Manfred Schnieders