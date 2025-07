Kleine Künstler – große Bedeutung: Kinder aus Brilon bringen Vielfalt ins Rathaus

Bei strahlendem Sonnenschein und mit gespannter Vorfreude versammelten sich die Kinder der Grundschule St. Engelbert kürzlich am Rathaus von Brilon – nicht etwa für einen Ausflug ins Archiv, sondern aus einem ganz besonderen Grund: Ihre eigenen Kunstwerke sind dort aktuell Teil der Ausstellung „Jugendkunstgalerie“. Und weil das nicht alltäglich ist, wurden die jungen Künstlerinnen und Künstler zur Eröffnung von Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch persönlich empfangen.

Gezeigt wird unter anderem das Projekt „Stille Freunde“, in dem die Kinder fantasievolle Figuren gestaltet haben – jede mit einer eigenen Geschichte und Persönlichkeit. Dabei geht es nicht nur um Kreativität, sondern um die Auseinandersetzung mit Fragen wie: Wie fühlt es sich an, anders zu sein? Was macht echte Freundschaft aus? Und warum ist Aussehen kein Maßstab für Zugehörigkeit?. Anschließend wurden die „Stillen Freunde“ fotografisch in Szene gesetzt – die Fotografien erzählen von ihren gemeinsamen Erlebnissen.

„Diese Figuren sind lebendige Statements für Vielfalt und Toleranz – sie erzählen davon, wie wir miteinander leben könnten, wenn wir Unterschiede als Chance sehen“, sagt Projektkoordinatorin Karol Rivera Carmago vom Ensible e.V.. „Es ist schön zu sehen, wie die Kinder auf so einfache und ehrliche Weise vermitteln, was im Alltag manchmal schwer in Worte zu fassen ist.“

Gerade darin liegt die Stärke des Projekts: Es ist niedrigschwellig, barrierearm und ermöglicht allen Kindern die Teilnahme – unabhängig von Sprache, Herkunft oder Lernerfahrung. Gemeinsam basteln, fotografieren und damit Geschichten erzählen – ohne Leistungsdruck und mit viel Raum für Fantasie. So entstehen kleine Kunstwerke, die Großes transportieren: den Wunsch nach einer Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat.

„Eine große Herausforderung ist die, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen echte Chancengleichheit bieten können“ unterstreicht Bürgermeister Dr. Bartsch die gesellschaftliche Relevanz. „Chancengleichheit bedeutet für mich, dass jedes Kind unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht, seiner kulturellen und ethnischen Zugehörigkeit sowie dem sozialen Status seiner Familie seine Potenziale entfalten kann.“

Die Stadt freut sich daher besonders, jungen Menschen in Brilon Raum zu geben, ihre Kunst öffentlich sichtbar zu machen und die Stadt aktiv mitzugestalten. Mit der Ausstellung ihrer eigenen Werke im Rathaus, in der Sparkasse und an weiteren Orten der Innenstadt wird spürbar: die Jüngsten haben ihren Platz in der Gesellschaft – und ihre Stimmen verdienen Aufmerksamkeit. Auch die Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützt das Vorhaben mit Überzeugung. „Als Sparkasse Mitten im Sauerland ist mit diesem Projekt unser Name auch Programm: Die Förderung von Kunst und Kultur für die jungen Menschen hier bei uns – eben mitten im Sauerland“, erklärt Simone Rohde, Leiterin für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Mitten im Sauerland.

Das Projekt ist Teil der „Youth and Arts“- Initiative und wurde ermöglicht durch die Zusammenarbeit der Stadt Brilon, der St. Engelbert Grundschule und des Ensible e.V. Die Förderung durch das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW, die Sparkasse Mitten im Sauerland sowie die Stadt Brilon unterstreicht die Bedeutung solcher Initiativen.

Die Ausstellung im Rathaus bleibt noch bis zum 25.08.2025 zugänglich. Vielleicht inspiriert sie ja auch die Großen – still, aber eindringlich.

______________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bildunterschrift: Mitarbeiter Ensible e.V., beteiligte Kinder an der Jugendkunstgalerie und Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Fotocredit: Stadt Brilon