Ramsbeck: Cooler Tipp für heiße Ferien-Zeiten – Spannende Erlebnisse unter Tage

Die Sommerferien starten und das Sauerländer Besucherbergwerk freut sich auf viele große und kleine Gäste. Dabei ist das Besucherbergwerk bei jedem Wetter eine gute Adresse. Bei sommerlicher Hitze bieten die angenehmen 10 Grad Celsius in der Grube eine willkommene Abkühlung.

Deshalb sollten Besucherinnen und Besucher unbedingt an eine warme Jacke und feste Schuhe denken, sonst kann es besonders Kindern rasch zu kalt werden. Kittel werden nicht mehr ausgegeben. Und sollte es einmal regnen, hält das Bergbaumuseum ein trockenes Plätzchen bereit. Besonders in den Ferien sind diese durchaus begehrt.

Daher empfiehlt das Museumsteam in den Ferien eine Anmeldung für die Einfahrten unter Tage. Da die Plätze begrenzt sind, kann ohne Anmeldung eine Einfahrt nicht garantiert werden. Eine Reservierung geht ganz einfach unter https://www.etermin.net/sauerlaender-besucherbergwerk online. Zusätzlich werden an den Freitagen in den NRW-Ferien für Ferienkinder Workshops angeboten. Es sind noch Plätze frei. Termine, Infos und Anmeldung unter https://www.sauerlaender-besucherbergwerk.de/veranstaltungen/ online.

Weitere Informationen gibt es für Interessierte auch unter https://www.sauerlaender-besucherbergwerk.de/ oder telefonisch 02905-250.

