Dienstleistungsunternehmen Stadt Olsberg. 12 junge Menschen starten ins Berufsleben

Olsberg. Bestmöglicher Service für die Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Olsberg – das ist das Ziel für das Team der Olsberger Stadtverwaltung. Damit eine hohe Qualität der Dienstleistungen auf Dauer gewährleistet bleibt, ist die Ausbildung von Nachwuchskräften im Olsberger Rathaus besonders wichtig: 12 junge Menschen haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr Praktikum bei der Stadt Olsberg und ihren Eigenbetrieben begonnen.

Auf diese Weise sorge die Stadtverwaltung nicht nur in den kommenden Jahren für qualifizierte Fachkräfte im Dienst am Bürger, sondern sei gleichzeitig ein wichtiger Ausbildungsbetrieb im Stadtgebiet, so Wolfgang Fischer:

„Wir wollen nicht nur ein guter Arbeitgeber sein, sondern auch ein guter Ausbilder.“ Jetzt begrüßte der Bürgermeister gemeinsam mit seiner Allgemeinen Vertreterin Elisabeth Nieder sowie Ausbildungsleiterin Maike Nenn die jungen Frauen und Männer im Sitzungssaal des Rathauses – und gab ihnen gleichzeitig einen kurzen Einblick in die Arbeit der Stadtverwaltung Olsberg, zu der die Jugendlichen nun auch gehören. Der Begriff „Dienstleistung“ betreffe dabei in der Stadtverwaltung und ihren Eigenbetrieben die verschiedensten Lebensbereiche – von A wie Abfallkalender bis Z wie Zahlungsverkehr, Erziehung, Bäderbetriebe und Touristik: Um eine lebenswerte und attraktive Stadt zu gestalten, braucht es richtige Fachleute.

Zum Start in die Ausbildungszeit stellten sich den jungen Menschen auch Mario Rath, stv. Badleiter im AquaOlsberg, Ulrike Behle von der Tourismus und Stadtmarketing Olsberg GmbH, Sabine Nieder-Andreas, Leitung Pflegedienst Schule an der Ruhraue sowie Michelle Freitag vom Personalservice der Stadt Olsberg vor. Wolfgang Fischer appellierte an die Jugendlichen, die Chance zu nutzen, die sich ihnen durch eine qualifizierte Ausbildung biete.

Isabel Karich und Henrik Talke beginnen im Rathaus ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten. Noah Gulde startet im AquaOlsberg eine Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe, Max Körner in der Tourismus und Stadtmarketing GmbH zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit.

Ihr Jahrespraktikum parallel zum Besuch der Klasse 11 der Fachoberschule beginnen Sara Scharfenbaum, Mathilda Joch-Nöllke und Frieda Kleine in der Schule an der Ruhraue sowie Clara Jungnickel im Städtischen Kindergarten Bruchhausen. Die Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher (PiA) durchlaufen Elisa Köpe im Städtischen Kindergarten Wiemeringhausen und Marvin Klamandt im Städtischen Kindergarten Bruchhausen. Fidan Ramroth leistet ihr Anerkennungsjahr im Städtischen Kindergarten Elpe ab. Und Paula Middel absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Schule in der Ruhraue.

Quelle: i. A. Jörg Fröhling, Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Olsberg

Foto: 12 junge Menschen haben jetzt ihre Ausbildung oder ihr Praktikum bei der Stadt Olsberg und ihren Eigenbetrieben begonnen – im Rathaus Olsberg wurden sie von Bürgermeister Wolfgang Fischer (re.) und weiteren Vertreterinnen sowie Vertretern der Stadt Olsberg begrüßt.

Bildnachweis: Stadt Olsberg