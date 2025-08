Zukunft bauen – KI beginnt beim Menschen. Kostenfreier Workshop am 16.09.2025 im LEbertiGO Aktivmuseum in Winterberg

Zukunft bauen – KI beginnt beim Menschen – Kostenfreier Workshop mit der LEGO® SERIOUS PLAY® Methode am 16.09.2025 im LEbertiGO Aktivmuseum in Winterberg

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH veranstaltet in Kooperation mit dem Mittelstand-Digital Zentrum Lingen.Münster. Osnabrück im Rahmen des EFRE geförderten Projekts Produktion.Digital.Südwestfalen-PLUS (PDS+) den Workshop „Zukunft bauen – KI beginnt beim Menschen“. Die Veranstaltung richtet sich an klein- und mittelständische Unternehmen in der Region, die am Anfang der Einführung von Künstlicher Intelligenz stehen oder den Einsatz planen.

Künstliche Intelligenz verändert unsere Arbeitswelt – nicht irgendwann, sondern jetzt. Doch bevor Unternehmen über konkrete Tools und Technologien sprechen, steht eine andere Frage im Raum: Wie bereit ist unsere Unternehmenskultur für den Einsatz von KI?

Dieser Fragestellung widmet sich der kostenfreie Workshop „Zukunft bauen – KI beginnt beim Menschen“, der am Dienstag, den 16. September, im LEbertiGO Aktivmuseum GmbH in Winterberg von 14 bis 17 Uhr stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe der Region.

„Künstliche Intelligenz verändert, wie wir arbeiten und denken – aber was wir daraus machen, liegt bei uns. Mit LEGO® SERIOUS PLAY® bringe ich die Teilnehmenden ins Gespräch, fördere echten Austausch und rücke den Menschen ins Zentrum der digitalen Veränderung“, sagt Juliane Tholen vom Mittelstand-Digital Zentrum Lingen. Münster. Osnabrück.

KI-Transformation beginnt mit dem Menschen

Im Fokus des Workshops steht nicht technisches Fachwissen, sondern die menschliche Seite des digitalen Wandels. Gemeinsam reflektieren die Teilnehmenden aus den Unternehmen, wie Führung, Teams und Zusammenarbeit gestaltet werden müssen, um die Potenziale von KI sinnvoll nutzen zu können.

„Künstliche Intelligenz entfaltet ihr Potenzial erst dann wirklich, wenn alle Akteure im Unternehmen bereit sind, sie mitzugestalten“. Technologischer Wandel beginnt nicht mit Software – sondern mit Haltung, Reflexion und gemeinsamen Visionen, betont René Rudat (Projektleiter PDS+).

Um diese Aspekte greifbar zu machen, kommt die bewährte LEGO® SERIOUS PLAY® Methode zum Einsatz. Sie ermöglicht es, Gedanken sichtbar zu machen, Erfahrungen zu teilen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln – kreativ, strukturiert und auf Augenhöhe.

Die Teilnehmenden entwickeln nicht nur Zukunftsbilder und kulturelle Leitplanken, sondern leiten aus den Ergebnissen auch konkrete nächste Schritte für den eigenen Betrieb ab – beispielsweise als Startpunkt für eine interne Kulturentwicklung.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und einen erfolgreichen Workshop, der den Teilnehmenden Impulse und konstruktive Ansatzpunkte für die Gestaltung einer ganzheitlichen Unternehmenskultur im Hinblick auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Alltagsgeschäft gibt und die Einführung erleichtern soll“, unterstreicht Frank Linnekugel (Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH und Leiter des Fachdienstes Regionalentwicklung / Strukturförderung beim Hochsauerlandkreis).

Niedrigschwellig, praxisnah, wirkungsvoll

Für die Teilnahme sind weder Vorkenntnisse noch Vorbereitungen erforderlich, allerdings wird Offenheit für die Thematik und die Methodik vorausgesetzt. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Zahl der Plätze jedoch begrenzt.

Interessierte Unternehmen können sich bis zum 02.09.2025 anmelden.

Weitere Informationen und das Anmeldeformular gibt es unter: https://wirtschaftsfoerderung-hsk.de/events/event/workshop-zukunft-bauen-ki-beginnt-beim-menschen-mit-lego-serious-play/

