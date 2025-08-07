Führerschein-Umtausch: Termine jetzt verfügbar – frühzeitige Terminvereinbarung empfohlen

Führerschein-Umtausch: Termine jetzt verfügbar – frühzeitige Terminvereinbarung empfohlen

Die Führerscheinstelle des Hochsauerlandkreises weist darauf hin, dass alle vor dem 19. Januar 2013 ausgestellten Führerscheine bis spätestens 2033 umgetauscht werden müssen. Betroffen sind auch alle Führerscheininhaber, deren Kartenführerschein auf der Vorderseite unter der Ziffer 4b kein Ablaufdatum trägt.

Aufgrund der vorgegebenen Umtauschfristen müssen aktuell ausgestellte Kartenführerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001 bis zum 19. Januar 2026 umgetauscht werden.

Derzeit sind noch ausreichend Termine für den Umtausch verfügbar. Es wird daher empfohlen, zeitnah einen Termin auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de zu vereinbaren, da gegen Ende der Umtauschfrist mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Quelle: Carolin Fisch, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Fotocredit: AdobeStock 474549503, AdobeStock_651895231 / Brisystem