Unglaubliche virtuelle Erlebnisse in Willingen: Sandbox VR Hologate Spiele Zentrum im Erdgeschoss des Mountain View Hotels

VR bedeutet und steht für Virtuelle Realität. Weltweit gibt es 65 Sandbox-Spielorte und in Deutschland nur 8.

Unglaubliche virtuelle Erlebnisse: Mit einer ausgetüftelten Hard- und Software spielt man in einer Gruppe bis zu sechs Mitspielern in einen Raum von 25 m² in einer virtuellen, aber auch körperlich fühlbaren Welt.

Ich war dabei und habe mitgespielt. Zuerst wird das spezielle Equipment angelegt, bestehend aus Sensoren an Händen und Füssen, einer haptische Weste, und selbstverständlich aus einer hochmodernen VR-Brille mit Kopfhörern. Dies alles wird mit einem Hochleistungsrechner verbunden. Auf dem 2 * 2 m großen Spielfeld steht man vor Abgründen und sieht in eine unwirkliche virtuelle Welt. Man taucht in das Erlebnis komplett ein und vergisst die Realität.

Unfassbar, was sich die Hard- und Softwareentwickler*innen in den letzten Jahren so alles am Computer ausgedacht und auch realisiert haben.

Hier als Beispiel drei Softwarenamen: Deadwood Phobia, Squid Game und Seekers Shard.

Quelle: Text + Bild, Dieter Frigger, Brilon