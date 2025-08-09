„Gorch Fock“ bricht zu einmaliger Ausbildungsreise auf – Nachwuchsgewinnung im Fokus

Am Samstag, den 9. August 2025 um 12 Uhr, verlässt das Segelschulschiff „Gorch Fock“ im Rahmen der 187./188. Auslandsausbildungsreise den Heimathafen Kiel zu einer ganz besonderen Reise, einer Spätsommerreise. Bereits am Dienstag, den 5. August 2025, verlegt das Schiff an den Sartorikai und beteiligt sich dort an Veranstaltungen rund um das Ocean Race Europe. Am darauffolgenden Freitag sticht die „Gorch Fock“ zu einer Tagesfahrt in See.

Diese Auslandsausbildungsreise der „Gorch Fock“ ist ein Unikat:

Sie verbindet maritime Tradition, gesellschaftliche Nähe und Ausbildung mit innovativen Formen der Nachwuchsgewinnung – und schafft zahlreiche Gelegenheiten für Bürgerinnen und Bürger, das Segelschulschiff der Deutschen Marine hautnah zu erleben.

Im Zentrum dieser Ausbildungsreise steht die Nachwuchsgewinnung. Bereits zu Beginn nehmen 30 Jugendliche im Rahmen der Bundeswehr Discovery Days an Bord Platz und begleiten die „Gorch Fock“ von Kiel nach Bremerhaven, wo das Schiff an der „Sail 2025“ teilnimmt und vom Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier, besucht wird. Im weiteren Verlauf führt der Weg nach Amsterdam, wo das Schiff sowohl an der dortigen Sail als auch am 750-jährigen Stadtjubiläum teilnimmt. In diesem Rahmen kommen dann 60 Jugendliche an Bord, die Teil des Projekts „Meer. ‚Gorch Fock‘. Erleben.“ sind und bis Wilhelmshaven mitsegeln, wo das Schiff gemeinsam mit Einheiten der Einsatzflottille 2 erneut für die Nachwuchsgewinnung eingesetzt wird.

In Edinburgh gehen 75 Offizieranwärterinnen und -anwärter des Militärfachlichen Dienstes an Bord – erfahrene Soldatinnen und Soldaten, die erstmals eine intensive seemännische Ausbildung auf der „Gorch Fock“ absolvieren. Am 14. September 2025 läuft das Schiff in Flensburg ein. Dort beteiligt sich die Marine anlässlich des „Tags des Denkmals“ mit einem Open Ship sowohl an der Marineschule Mürwik als auch auf der „Gorch Fock“ selbst. Den Abschluss dieser besonderen Reise bildet das Einlaufen in Kiel am 16. September 2025.

Hintergrundinformationen

Die Bark ist das älteste in Dienst befindliche Schiff der Deutschen Marine und dient der Ausbildung. Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 16.000 Offizier- und Unteroffizieranwärter/-innen auf den Planken der „Gorch Fock“ ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte sie bisher rund 400 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 780.000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.