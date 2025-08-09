Sommer, Sonne, Sattelfest: Schmallenberger Sommerradel-Challenge / Fünf abwechslungsreiche Radtouren, regionale Highlights und eine kleine Belohnung

Sommer, Sonne, Sattelfest: Schmallenberger Sommerradel-Challenge / Fünf abwechslungsreiche Radtouren, regionale Highlights und eine kleine Belohnung

Frische Luft, grüne Hügel, raschelnde Wälder – das Schmallenberger Sauerland zeigt sich Wanderern und Radfahrern im Sommer von seiner schönsten Seite. Jetzt gibt es einen weiteren Grund, sich aufs Fahrrad zu schwingen: Die große Sommerradel-Challenge startet am 26. Juli. Wer mitradelt, wird belohnt!

Outdooractive ist die führende Plattform für Outdoor-Aktivitäten, die Infos zur Tourenplanung, Navigation und Kartenmaterial für die große Community an Outdoor-Enthusiasten breithält. Gemeinsam mit ihr hat die Tourist-Information Schmallenberg fünf traumhafte Radrouten zusammengestellt. Ob gemütlich mit der Familie, sportlich allein oder entspannt mit Freunden – auf den abwechslungsreichen Strecken entdeckt man nicht nur die Landschaft, sondern auch spannende Orte zum Sammeln.

Eine Challenge für alle

Ob Familien, Freizeitsportler, Naturfans oder E-Bike-Tourer, Gäste oder Einheimische – alle können mitmachen. Denn bei dieser Challenge geht es nicht um Wadenstärke oder sportliches Können, sondern, Entdeckungslust und die Freude daran, die schönsten Orte des Schmallenberger Sauerlandes neu kennenzulernen.

„Die Challenge fördert umweltfreundliche Mobilität, Bewegung in der Natur und Gemeinschaft. Sie lädt dazu ein, die Region zu entdecken und stärkt die regionale Identität“, ist Katja Lutter, Geschäftsführerin des Schmallenberger Sauerland Tourismus überzeugt.

Eine der vorgegebenen Routen auswählen, mindestens sieben der festgelegten POIs ansteuern und die Orte in der Outdooractive App sammeln – per Einchecken oder über den aufgezeichneten Track. Und dann? Ab zur Tourist-Info und das Goodiebag sichern. Darin warten echte Sauerländer Highlights: eine hochwertige Thermoskanne von GEFU, ein Ritzenhoff-Wasserglas, ein Frühstücksbrettchen und Sportgel in einer praktischen Stofftasche – perfekt für die nächste Tour oder Wanderung.

Challenge läuft vom 26. Juli bis 27. August

Wer mitmachen möchte, hat genug Zeit, um in den Sattel zu steigen und das Schmallenberger Sauerland aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Also: App runterladen, Rad checken und los geht’s! Alle Infos zu Challenge, Touren und Teilnahme: www.schmallenberger-sauerland.de

Kontakt

Schmallenberger Sauerland Tourismus | Tina Oelze

Poststr. 7 • 57392 Schmallenberg

Telefon: 02972 9740-53 • Fax: 02972 9740-26

e-Mail: [email protected]

Internet: www.schmallenberger-sauerland.de

___________________________________

Quelle: REDAKTIONSBÜRO Susanne Schulten

Fotocredit: Radeln im Schmallenberger Sauerland / © Sauerland Tourismus / Sabrinity