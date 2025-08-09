Kartoffelsalat! Rezept für erfrischenden Kartoffel-Paprika-Salat – Nirgendwo schmeckt es so gut wie draußen!

Immer anders, immer gut

Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. In unzähligen Varianten genießen die Deutschen „ihren“ Kartoffelsalat. Im Norden des Landes geht der Trend zum Anrichten mit Mayonnaise-Dressing, im Süden hingegen setzt man eher auf eine Essig-Öl-Soße. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH: „Für die Zubereitung von Kartoffelsalat sollten festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln verwendet werden. Diese behalten auch nach dem Vermischen mit weiteren Zutaten ihre Form

und der Salat bekommt eine angenehme Konsistenz. Besonders gut gelingt Kartoffelsalat auch mit gekochten Kartoffeln vom Vortag – dann sind die Knollen fester und lassen sich noch besser schneiden.“