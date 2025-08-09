Rezept Kartoffel Paprika Salat Totallokal Erhard Warstein

Kartoffelsalat! Rezept für erfrischenden Kartoffel-Paprika-Salat – Nirgendwo schmeckt es so gut wie draußen!

Kartoffelsalat geht immer! Raus ins Grüne – Raffiniertes Rezept für erfrischenden Kartoffel-Paprika-Salat

Nirgendwo schmeckt es so gut wie draußen! Strahlende Sonne, gute Laune, liebe Menschen und ein Korb voller Leckereien – so steht einem gelungenen Picknick nichts im Wege. Zu den Rezept-Evergreens zählt auch der Kartoffelsalat: Er lässt sich leicht vorbereiten und einfach transportieren. In einer erfrischenden Variante mit roter Paprika und einem raffinierten Dressing bereichert er jedes Picknick und wird auch beim nächsten Grillfest seine Fans finden.

Immer anders, immer gut

Jeder kennt ihn, jeder mag ihn. In unzähligen Varianten genießen die Deutschen „ihren“ Kartoffelsalat. Im Norden des Landes geht der Trend zum Anrichten mit Mayonnaise-Dressing, im Süden hingegen setzt man eher auf eine Essig-Öl-Soße. Dieter Tepel, Geschäftsführer der Kartoffel-Marketing GmbH: „Für die Zubereitung von Kartoffelsalat sollten festkochende oder vorwiegend festkochende Kartoffeln verwendet werden. Diese behalten auch nach dem Vermischen mit weiteren Zutaten ihre Form

und der Salat bekommt eine angenehme Konsistenz. Besonders gut gelingt Kartoffelsalat auch mit gekochten Kartoffeln vom Vortag – dann sind die Knollen fester und lassen sich noch besser schneiden.“

Dressing mal anders: Kartoffelschalen inklusive

Für einen sommerlichen Kartoffel-Paprika-Salat ist ein Dressing auf Essig-Öl-Basis die erste Wahl. Als besondere Zutat verleihen Kartoffelschalen der Marinade eine sämige Note. Um den Salat zuzubereiten, zunächst 500 Gramm vorwiegend festkochende Speise- oder Speisefrühkartoffeln, in reichlich Wasser zum Kochen bringen und circa 20 Minuten kochen. Anschließend abgießen und leicht abkühlen lassen. Dann die Kartoffeln pellen und halbieren. Die Kartoffelschale für die Marinade zur Seite legen. Danach 250 Gramm Spitzpaprika waschen, abtrocknen, entkernen und längs in Streifen schneiden. In einer heißen Pfanne mit etwas Sonnenblumenöl auf höchster Stufe rund drei Minuten braten und mit Salz würzen.

Zwei Stiele Majoran waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Die Hälfte einer geschälten Zwiebel fein würfeln. 100 Milliliter Gemüsebrühe und 75 Milliliter Weißweinessig mit den zur Seite gestellten Kartoffelschalen aufkochen. Majoran, einen Esslöffel mittelscharfen Senf und 50 Milliliter Sonnenblumenöl zugeben und alles samt den Kartoffelschalen mit einem Pürierstab fein mixen. Zwiebelwürfel zugeben und nochmals kurz aufkochen. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Kartoffeln und Spitzpaprika mit der noch warmen Marinade vermengen und bis zum nächsten Picknick kühl stellen.

Rezept

Zutaten für 2 Portionen:

500 g Speise- oder Speisefrühkartoffeln (vorwiegend festkochend) etwas Sonnenblumenöl zum Braten
250 g rote Spitzpaprika
100 ml Gemüsebrühe
75 ml Weißweinessig 2 Stiele Majoran
1 EL Senf, mittelscharf 50 ml Sonnenblumenöl 1⁄2 rote Zwiebel
Salz, Zucker, Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung:

Für den Kartoffelsalat:

Kartoffeln in reichlich Wasser circa 20 Minuten lang kochen. Anschließend abgießen, leicht abkühlen lassen, Kartoffeln pellen und halbieren. Die Kartoffelschale für die Marinade zur Seite legen.

Spitzpaprika waschen, abtrocknen, entkernen und längs in Streifen schneiden. In einer heißen Pfanne mit Öl auf höchster Stufe circa drei Minuten braten und mit Salz würzen.

Für die Marinade:

Majoran waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. Zwiebel schälen und fein würfeln. Anschließend Brühe und Essig mit der Kartoffelschale aufkochen, Majoran, Senf und Öl hinzugeben und mit einem Pürierstab fein mixen.
Zwiebelwürfel dazugeben und nochmals kurz aufkochen. Mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. Alles mit der Marinade vermengen und servieren.

Info: Nährwerte pro Portion: 481 kcal / 2011 kJ | 7 g Eiweiß | 31 g Fett | 42 g Kohlenhydrate

Infokasten: Über die KMG

Die Kartoffel-Marketing GmbH (KMG) wurde 2014 gegründet. Sie versteht sich als „Bündnis der Kartoffelprofis“ und repräsentiert die deutschen Speisekartoffelproduzenten und die Kartoffelhändler. Ihr Ziel ist es, die Verbraucher in Deutschland über die Vielseitigkeit und den hohen Wert der Kartoffel zu informieren. Zur KMG gehören der Deutsche Kartoffelhandelsverband e. V., die Bundesvereinigung Erzeugergemeinschaften Kartoffeln und der Verein Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e. V. Projekte der KMG werden von der Landwirtschaftlichen Rentenbank unterstützt.

 

