Wenn die Kohlenmeiler in Hoppecke entzündet werden … Vom 22. bis zum 31. August 2025 lädt die Festgemeinschaft ein …

Tradition und Unterhaltung für alle Generationen: Kohlenmeiler in Hoppecke vom 22. bis 31. August 2025

Wenn die Kohlenmeiler in Hoppecke entzündet werden, liegt nicht nur Rauch, sondern auch jede Menge Vorfreude in der Luft. Vom 22. bis zum 31. August 2025 lädt die Festgemeinschaft Kohlenmeiler Hoppecke erneut zu einem bunten Programm für Jung und Alt ein – mit Musik, regionalem Brauchtum, kulinarischen Spezialitäten und vielen Aktionen.

Los geht es am Freitag, den 22. August um 18 Uhr, mit dem feierlichen Entzünden von zwei Meilern unter Begleitung der Hoppecker Nachtwächter, des MGV Bontkirchen und der Padberger Spielleute. Am Samstag Nachmittag (23.08.) stattet die Deutschland-Tour dem Festgelände einen Besuch ab, wenn die Radprofis auf ihrer Königsetappe der Tour direkt an den Meilern vorbeifahren und dann den Buttenberg in Angriff nehmen und sicherlich viele Besucher anlocken. Ab 16 Uhr steht der Tag aber auch im Zeichen der Familien: eine spannende Schatzsuche begeistert die kleinen Besucher, bevor am Abend die Partyband des Musikvereins Hoppecke für Stimmung sorgt. Der Sonntag (24.08.) startet um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen bayerischer Art, begleitet von den „Blechrausch Five M“ aus Messinghausen. Passend dazu gibt es bayerische Brotzeitplatten und Weißbier. Stammtische oder andere Gruppen können sich bereits vorher unter Angabe der Personenzahl dafür anmelden ([email protected]) Am Nachmittag zeigt Martin Schröder aus Schmallenberg seine eindrucksvolle Kettensägenschnitzkunst.

Die neue Woche beginnt am Montag (25.08.) ruhig mit einem gemütlichen Beisammensein am Meiler. Am Dienstag (26.08.) steht um 19 Uhr eine besondere Veranstaltung auf dem Programm: Die Autorin Mareike Albracht lädt zu einer spannenden Krimilesung am Feuer. Am Mittwoch (27.08.) sind die Seniorinnen und Senioren eingeladen: Ab 15 Uhr findet ein plattdeutscher Nachmittag mit dem Arbeitskreis Mundartpflege um Franz Schrewe statt. Ab 17 Uhr folgt ein Bingoabend mit attraktiven Gewinnen. Donnerstag (28.08.) ist Aktionstag für alle Generationen: Um 16 Uhr startet der Kindermeiler mit Aufbau und Entzünden, parallel beginnt ein Dart-Turnier für Kinder und Erwachsene mit anschließender Preisverleihung. Am Freitagabend (29.08.) sorgt das Acoustic Rock Duo „Dos Hombres“ aus Soest bei der After-Work-Party für musikalische Highlights.

Der Samstag (30.08.) steht im Zeichen des Holzkohleverkaufs: Ab 14 Uhr wird der Meiler geöffnet und die frisch gewonnene Holzkohle verkauft. Der MGV Bontkirchen sorgt für musikalische Begleitung. Ab 19 Uhr heizt die Coverband „Two Lions“ aus Meschede den Gästen ein. Der letzte Tag, Sonntag (31.08.), beginnt um 11 Uhr mit Blasmusik von den Hallenberger Wirtshausmusikanten sowie dem Jugendblasorchester Bontkirchen/Hoppecke/Messinghausen. Um 17 Uhr findet die große Ziehung der Gewinner der Losaktion statt. Hauptgewinn ist eine Familien-Jahreskarte für Fort Fun. Lose sind unter anderem bei der Fleischerei Ester, im Blumenhaus Hotze sowie am Meiler erhältlich.

An allen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Neben diversen Bier- und Weinspezialitäten und Cocktails gibt es natürlich auch wieder kulinarische Besonderheiten wie Meilerbraten, Wellfleisch und Reibekuchen und an einzelnen Tagen auch leckeren Kuchen.

Die Carnevals Gesellschaft, der Förderverein Dorfgemeinschaft sowie die Hoppecker Dorfjugend freuen sich auf zahlreiche Besucher und ereignisreiche Tage am Meiler. Tradition, Gemeinschaft und gute Unterhaltung stehen dabei im Mittelpunkt. Weitere aktuelle Informationen gibt es immer auf der Internetseite www.meiler-hoppecke.de.

Quelle: Katharina Schmelter, Stellv. Geschäftsführerin

Fotocredit: Festgemeinschaft Kohlenmeiler Hoppecke