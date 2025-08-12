Azubitag bei der Stadt Brilon – Kennenlernen und gemeinsame Aktionen

Azubitag bei der Stadt Brilon – Kennenlernen und gemeinsame Aktionen

Der Azubitag der Stadt Brilon ist seit fünf Jahren eine feste Größe. Alle städtischen Auszubildenden aus den Bereichen Verwaltung, Kindergärten, Forst und Bauhof verbringen einen gemeinsamen Tag, bei dem gemeinschaftsfördernde Aktionen und das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt stehen.

Sieben Auszubildende haben vergangene Woche ihre Ausbildung bei der Stadt Brilon begonnen.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Ausbildungsleiter Michael Kahrig starteten sie mit den Azubis der 2. und 3. Lehrjahre in einen ereignisreichen Tag an der Sportanlage an der Jakobuslinde. Unter der Leitung von Katharina Herter und Christian Funke vom Waldwerk aus Brilons Partnerstadt Herbolzheim stand der Tag im Zeichen von vielfältigen Aktionen, die Teambildung, den Zusammenhalt und das Kennenlernen untereinander förderten. Spannende Strategiespiele, knifflige Denksportaufgaben, aber auch sportliche Übungen wie Bogenschießen standen auf dem abwechslungsreichen Tagesprogramm.

Gemeinschaftsaktionen fördern den Teamgeist

„Wenn die jungen Menschen bei unseren Azubitagen gemeinsam an Aufgabenstellungen arbeiten, stärken sie ihre Beziehungen und lernen, effektiv zusammenzuarbeiten. Soft Skills wie Kommunikation, Organisation und Problemlösung werden gefördert. All diese Eigenschaften brauchen die Auszubildenden täglich im beruflichen Alltag. Insgesamt setzt die Stadt Brilon mit dem jährlichen Azubitag ein starkes Signal als attraktiver Arbeitgeber und sehr guter Ausbildungsbetrieb“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch.

Derzeit läuft auch noch bis zum 30.08.2025 die Bewerbungsphase für das Ausbildungsjahr 2026. Weitere Details und die Möglichkeit zur Online-Bewerbung gibt es auf der Internetseite der Stadt Brilon (www.brilon.de).

__________________________

Quelle: Team Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Brilon

Bild: Impressionen und Gruppenbilder / Stadt Brilon