Freiwillige Feuerwehr / Löschzug Brilon: Traditionelle Waldfest im Rochuswäldchen am 16. und 17. August 2025

Die Besucher erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm, bei dem sicher für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Am Samstag um 18:30 Uhr wird das Waldfest eröffnet, gefolgt von einem Platzkonzert des Tambourkorps um 19:30 Uhr . Die musikalische Begleitung am weiteren Abend übernimmt „DJ Henning“. Auch wenn der Sommer sich nicht von seiner besten Seite zeigen sollte, hält das Partyzelt jedem Regenschauer stand. In jedem Fall sorgt die Cocktailbar zusammen mit guter Musik für Spaß, egal bei welchem Wetter.Der Sonntag beginnt um 09:30 Uhr mit dem Festhochamt zu Ehren des heiligen Rochus.

Die musikalische Begleitung übernimmt das Jugendblasorchester Brilon.Im Anschluss begleitet das Jugendblasorchester den Frühschoppen. Getreu dem Motto „Am Sonntag bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Rochuswald“ sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Bei Bier, Cola, Bratwurst und Pommes und hoffentlich viel Sonnenschein kann es sich jeder gut gehen lassen. Wer es lieber süß statt herzhaft mag, findet auch sicher am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen etwas Passendes.

Auch die kleinen Gäste können sich auf große Abenteuer freuen: Ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg und vielem mehr, sorgt für viel Freude. Getreu dem Motto „Feuerwehr hautnah erleben“ werden Sonderfahrzeuge des Hochsauerlandkreises ausgestellt- ganz sicher ein Highlight für jeden Technikbegeisterten, egal ob jung oder alt.

Der Löschzug Brilon lädt alle Interessierten, Freunde, Feriengäste und Feuerwehren der benachbarten Dörfer ein. Lernt die Feuerwehr hautnah kennen und verbringt hier ein schönes Wochenende.