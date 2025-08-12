Flohmarkt am Caritas Haus Nordhang in Winterberg: Gemeinsam stöbern, Gutes tun und ins Gespräch kommen

Winterberg. Am Freitag, den 22. August, laden die Angebote Assistenz und Begleitung im eigenen Wohnen (ABW) sowie das Haus Nordhang des Caritasverbandes Brilon von 15 bis 18 Uhr zu einem Flohmarkt auf dem Gelände des Haus Nordhang in Winterberg (Am Hagenblech 53) ein.

An diesem Nachmittag verkaufen Klientinnen und Klienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Einrichtungen persönliche Dinge, die sie nicht mehr benötigen – von Nützlichem über Kuriosem bis hin zu Liebgewonnenem. Daneben werden frische Waffeln und Kaffee angeboten – ideal für eine gemütliche Pause und nette Gespräche. Die Erlöse aus dem Waffel- und Kaffeeverkauf kommen dem Caritas Warenkorb Winterberg zugute, der bedürftige Menschen mit Lebensmitteln unterstützt.

„Der Flohmarkt ist eine Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Der Veranstaltungsort liegt direkt am Bahnhof Winterberg und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar“, lädt das Organisationsteam ein.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Einladung zum Stöbern: Das Team vom Haus Nordhang am Bahnhof Winterberg freut sich auf viele Besucher, die zum Flohmarkt kommen. Fotocredit: Caritas Brilon