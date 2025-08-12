Thülen: Handwerkerabend mit dem Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen

„Das braucht das Handwerk in Südwestfalen; Forderungen des Handwerks an die Kommunalpolitik“ – so lautet das Thema der Veranstaltung, zu der der SPD-Ortsverein Brilon am 20. August 2025 von 18.00 bis 20.00 Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Thülen, Zur Heide 1, einlädt.

Hauptreferent des Abends wird der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Südwestfalen Hendrik Schmitt sein. Er möchte Informationen aus erster Hand geben und mit Handwerkerinnen und Handwerkern vor Ort ins Gespräch kommen.

Themenbezogene Informationen aus Brilon (Bürgermeister Dr. Christof Bartsch) und Berlin (MdB Dirk Wiese) ergänzen das Programm.

Eingeladen sind alle, die sich für Fragen rund um die Entwicklung des Handwerks in Stadt und Dörfern interessieren. „Ich freue mich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, fundierte und praxistaugliche Informationen und einen regen Austausch bei Kaltgetränken und Imbiss“, so Bürgermeister Dr. Bartsch.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 19. August 2025 via E-Mail an [email protected] gebeten.

Quelle: Dr. Christof Bartsch

Fotocredit: Handwerkskammer Südwestfalen