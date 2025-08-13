Brilon: Container aufgebrochen, Kupfer entwendet
Zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 08:20 Uhr haben Unbekannte Container am „Almerfeldweg“ aufgebrochen. Nachdem sie die Container gewaltsam geöffnet haben, haben die Täter Kupfer entwendet. Aufgrund der Tatbeute ist davon auszugehen, dass die Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 – 90200 zu melden.
____________________________
Quelle: Flavia Lucia Rogge, Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, Pressestelle
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell
Fotocredit: AdobeStock 90858942 / Brisystem