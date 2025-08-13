Ortsvorsteher Diekmann fordert weiterhin Einsatz des Bürgerbusses in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle

Der Ortsvorsteher von Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle Wolfgang Diekmann fordert auch weiterhin die Einsetzung des Bürgerbusses im Dorf. Das machte er kurz vor den Sommerferien in den Sitzungen des Stadtrates noch einmal deutlich.

Der Wunsch, dass Christophorus-Altenheim und das Wachkomahaus ein bis zweimal in der Woche anzufahren besteht schon seit langem. Viele ältere Bewohner, aber auch viele Besucher haben nicht die Möglichkeit am öffentlichen Personennahverkehr teilzunehmen.

Wie wichtig der Einsatz des Bürgerbusses sein kann, sieht man im Dorf besonders jetzt. Durch die Sperrungen von Straßen müssen die Bürger, die auf einen Bus angewiesen sind, lange Wege bis zur nächsten Bushaltestelle zurücklegen. Das ist für viele, gerade ältere und kranke Bürger, nicht möglich oder sie müssen sich ein teures Taxi nehmen, das ist für Viele nicht bezahlbar.

Nach mehreren Gesprächen in den letzten Tagen, u. a. mit der Westfalen Bus GmbH, ist Diekmann etwas optimistischer gestimmt, dass es eine zufriedenstellende Lösung geben könnte.

Bericht/Foto: Dorfgemeinschaft