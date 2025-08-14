Ausstellung der Künstlerin Reinhildis Bergmann im Seniorenzentrum St. Engelbert in Brilon

Brilon. Vom 5. September 2025 an präsentiert die Künstlerin Reinhildis Bergmann ihre Werke im Café Caritasse des Caritas Seniorenzentrums St. Engelbert. Die ausgebildete Schneiderin und Betriebsschlosserin arbeitet freiberuflich als Künstlerin und versteht sich als Handwerkerin mit Leib und Seele. In ihrem Atelier in Sundern-Hachen entstehen Bilder, die einen Dialog zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit sichtbar machen. Durch Farbe und unterschiedliche Perspektive versucht sie eine humorvolle, heitere Grundstimmung einzufangen.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, dem 05.09.25, statt und der Besuch ist bis Mitte November möglich. Das Café Caritasse im Seniorenzentrum St. Engelbert am Hohlweg 8 öffnet donnerstags bis sonntags von 14:30 bis 17:30 Uhr.

Quelle: Sandra Wamers, Interne | Externe Kommunikation, Marketing, Caritasverband Brilon e.V.

Bild: Künstlerin Reinhildis Bergmann

Fotocredit: Reinhildes Bergmann