Brand einer Rundballenpresse in Brilon – Landwirt fuhr die brennende Presse geistesgegenwärtig vom Stoppelfeld …

Die Briloner Feuerwehr wurde am Dienstag Abend (12.08.2025, 19:31 Uhr) zu einem Fahrzeugbrand am Kirchloh alarmiert. Dort war bei Erntearbeiten eine Rundballenpresse in Brand geraten. Der Landwirt fuhr die brennende Presse geistesgegenwärtig vom Stoppelfeld auf eine nahe Wiese und koppelte sie vom Traktor ab. Damit verhinderte er einen größeren Flächenbrand des Stoppelfeldes und den Brand der Zugmaschine.

Die Feuerwehr konnte den Brand mit zwei Strahlrohren unter Einsatz von schwerem Atemschutz schnell eindämmen. Für die Nachlöscharbeiten musste die Presse mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden, um den dort verbliebenen Rundballen zu entfernen und abzulöschen. Das Löschwasser wurde durch ein Tanklöschfahrzeug bereitgestellt.

18 Feuerwehrleute des Löschzuges Brilon waren mit drei Fahrzeugen bis 21:15 Uhr im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

Quelle: Pressesprecher Marcus Bange / Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Fotocredit: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon