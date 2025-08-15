Kellerbrand in Gudenhagen – 23 Einsatzkräfte, sowie Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei machten sich auf den Weg zum Einsatzort

Die Aufbauarbeiten zum diesjährigen Waldfest im Rochus hatten gerade begonnen, als der Löschzug Brilon am Mittwochabend (13.8.25) gegen 18 Uhr zu einem Kellerbrand in Gudenhagen an der Pulvermühle alarmiert wurde.

23 Einsatzkräfte, sowie Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei machten sich auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller festgestellt werden. Glücklicherweise konnten alle Personen das ebenfalls verrauchte Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Eine Person musste allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden.

Ein Trupp, der unter schwerem Atemschutz in den Keller vorgegangen war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Im Anschluss wurden Keller und die oberen Geschosse mit Hilfe von Hochleistungslüftern belüftet. Dennoch mussten die Bewohner die Nacht bei Verwandten verbringen, da das Gebäude zur Brandursachenermittlung von der Polizei beschlagnahmt wurde. Der Einsatz war nach zweieinhalb Stunden beendet. Zur Brandursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.