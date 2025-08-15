Brandeinsatz im Briloner Industriegebiet – Eine große schwarze Rauchwolke stand am Donnerstagmorgen über dem Industriegebiet „Im Kissen“.

Eine große schwarze Rauchwolke stand amüber dem Industriegebiet „Im Kissen“. Kurz zuvor war es zu einem Brandereignis an einer Förderanlage im Bereich der Materialversorgung in einem großen Industriebetrieb gekommen. Mit dem Stichwort „Feuer 5 – bestätigtes Feuer in Industriebetrieb“ alarmierte die Rettungsleitstelle gegen 9 Uhr die Feuerwehreinheiten aus Brilon, Scharfenberg und Thülen, sowie Polizei und Rettungsdienst.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter des Unternehmens bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr löschte unter schwerem Atemschutz mehrere Brandstellen sowie zahlreiche Glutnester innerhalb der Anlage.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde zur Unterstützung eine zweite Drehleiter der Feuerwehr Olsberg nachalarmiert. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera und einer Drohne wurden die betroffenen Anlagenteile umfassend kontrolliert. In einem unterhalb der Förderanlage befindlichen Silo konnten dadurch weitere Glutnester festgestellt werden. Zur Sicherheit flutete man das Silo mit Schaum. Ein Übergreifen des Brandes auf weitere Produktionsanlagen konnte so verhindert werden.

Zur Sicherstellung des Grundschutzes im Stadtgebiet stand die Löschgruppe Madfeld im Briloner Gerätehaus in Bereitschaft. Insgesamt waren 46 Einsatzkräfte des Löschzuges Brilon, der Löschgruppen Thülen und Scharfenberg, des ZFR Meschede, der Drehleiter Olsberg sowie des Rettungsdienstes rund fünf Stunden im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens liegen der Feuerwehr nicht vor.