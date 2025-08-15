Dirk Wiese erklärt: KfW-Förderreport zieht Bilanz für das erste Halbjahr 2025 für den Hochsauerlandkreis

Dirk Wiese erklärt: KfW-Förderreport zieht Bilanz für das erste Halbjahr 2025 für den Hochsauerlandkreis

Seit 78 Jahren engagiert sich die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag des Bundes und der Länder dafür, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen zu verbessern. Kürzlich hat die Förderbank die Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Mit einem Gesamtfördervolumen von 51,5 Millionen Euro für den Hochsauerlandkreis bewegen sich die Investitionen im Vergleich zum letzten Jahr auf gleichem Niveau.

Dazu erklärt der heimische Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese:

„Es freut mich, dass insbesondere Privatkunden wieder stark in energieeffiziente Wohnmaßnahmen investieren. Die KfW konnte für Zuschüsse bei der Heizungsförderung an Privathaushalte 11,3 Millionen auszahlen, an Unternehmen flossen im gleichen Zeitraum immerhin 400.000 Euro.“

Auch durch das KfW-Wohneigentumsprogramm konnten Privatkunden gefördert werden. In diesen Bereich flossen 6,8 Millionen Euro Fördermittel. „Bezahlbares Wohnen muss auch in den kommenden Jahren gewährleistet sein, daher ist es ermutigend zu sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger ihren Fokus auch weiterhin auf nachhaltiges Bauen und Wohnen legen“, so der heimische Bundestagsabgeordnete.

Allgemein teilt die KfW mit, dass sie in vielerlei Bereichen einen starken Aufwuchs von Fördermittelzusagen im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr Januar bis Juni 2024 geben konnte. So wurde in der Mittelstandsbank im ersten Halbjahr 10,2 Milliarden Euro neu zugesagt (Vergleichszeitraum 01-06/2024: 5,7 Milliarden Euro). Im Förderschwerpunkt Gründung und Unternehmensinvestitionen wurde mit Neuzusagen in Höhe von 3,3 Milliarden Euro das Vorjahresergebnis übertroffen (01-06/2024: 2,2 Milliarden Euro). Auch wurden verstärkt Innovationsfinanzierungen von über 1,5 Milliarden Euro nachgefragt (01-06/2024: 0,6 Milliarden Euro).

Die Individualfinanzierung Unternehmen konnte mit einem Volumen von 213 Millionen Euro den Wert des ersten Halbjahres 2024 um 32 Millionen Euro übertreffen. Das Segment der kommunalen und sozialen Infrastruktur erfuhr einen Anstieg auf 2,8 Milliarden Euro (01-06/2024: 2,2 Milliarden Euro).

Im Segment Private Kunden lag das Neuzusagevolumen per Ende Juni mit 11,0 Milliarden Euro leicht über dem Vorjahresniveau (01-06/2024: 10,5 Milliarden Euro). Der Förderschwerpunkt Energieeffizienz und Erneuerbare Energien (unter anderem Bundesförderung für effiziente Gebäude inklusive Heizungsförderung) erreichte 7,1 Milliarden Euro (01-06/2024: 6,8 Milliarden Euro). Daneben übertraf der Bereich Wohnen und Leben mit 3,0 Milliarden Euro das Vorjahresniveau leicht (01-06/2024: 2,8 Milliarden Euro).

_______________________

Quelle: Team Dirk Wiese MdB

Fotocredit: Maurice Weiss