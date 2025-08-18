Die Blindfische machen „Hausmusik“ in Brilon – Kinderrockkonzert von Brilon Kultour für alle ab 5 Jahren

Im Rahmen von Brilon Open Air 2025 lädt Brilon Kultour auf den Schulhof der Briloner Marienschule, Schulstraße 18, ein. Am Mittwoch, 20. August 2025 um 15 Uhr präsentiert die Rockband Die Blindfische das Liveprogramm zu ihrem Album „Hausmusik“.

In jedem Lied wird ein neues Instrument vorgestellt, das ungewöhnlich sein kann, wie z.B. ein Wasserschlagzeug oder Haushaltsgegenstände wie Löffel und Waschbrett. Neben einem modernen Sampler oder Looper erklingen unbekannte Instrumente wie Hang oder Theremin, aber auch bekannte Instrumente wie Tuba, Ukulele und Balalaika. Alle werden von den Blindfischen selbst gespielt, die Songs haben den typischen Rocksound der Band und erzählen turbulente und lustige Geschichten, in denen Kinder ernst genommen werden und an denen auch Erwachsene ihren Spaß haben: ein Konzert, das das gesamte Publikum in das Bühnengeschehen einbezieht.

Dank der Unterstützung durch die Volksbank Brilon, das Kultursekretariat Gütersloh sowie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW ist der Eintritt frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

________________________________

Quelle: Thomas Mester, Leitung BWT-Brilon Kultour

Fototitel: Die Blindfische und ihre „Hausmusik“ bei Brilon Kultour

Fotorecht: Die Blindfische