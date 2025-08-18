Outdoor-Angebot am Seelenort Eisenberg – Pilates meets Seelenkraft – Veranstaltungstermin: Samstag, 23. August 2025
Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur, primär von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur. Der Seelenort Eisenberg bietet den idealen Ort für diese Bewegungseinheit. Spüre die Ruhe inmitten der Natur. Sollte es regnen, findet der Kurs im Steigerhaus statt. Im Anschluss begeben wir uns, mit Helm und Kittel ausgestattet, gemeinsam in den Philippstollen und werden die inspirierende SeelenKraft-Führung miterleben.
Schwerpunkt ist das Thema „Angst und Vertrauen“. Die Stille im Berg wahrnehmen, in der Barbaragrotte Vertrauen gewinnen, Selbstheilungskräfte aktivieren und Lebensenergie tanken. Im Philippstollen zur inneren Ruhe kommen.
- Veranstalter: Julia Göddeke und Heimatbund Olsberg „Team Bergbau“
- Leitung: Julia Göddeke, Pilates Trainerin | Hans-Dieter Frigger, Stollenführer
- Termin: Samstag, 23. August 2025
- Start: 14:00 Uhr | Dauer: 45 Min. + 90 Min.
- Treffpunkt: vor dem Philippstollen Eisenberg 1 | 59939 Olsberg
- Hinweis Pilates: Bitte eine Gymnastikmatte und ein Getränk mitbringen.
- Hinweis Stollen: Die Temperatur im Berg beträgt 8 Grad.
Bitte witterungsentsprechende Kleidung u. feste Schuhe tragen.
- Kosten: 11,- € p.P.
- Teilnehmer: max. 8 Personen
Eine Anmeldung ist erforderlich: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Ruhrstr. 32, 59939 Olsberg, Telefon 02962-97370 / Am Markt 4, 59929 Brilon, Telefon 02961 96990
____________________________
Quelle: Tourismus Brilon Olsberg GmbH
Fotocredit: ©Hans-Dieter Frigger