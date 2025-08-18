Zweite semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage im Hochsauerlandkreis im Einsatz

Seit Anfang August ist im Hochsauerlandkreis eine zweite semi-stationäre Geschwindigkeitsmessanlage – ein sogenannter Enforcement-Trailer – in Betrieb. Mit der Anmietung und Inbetriebnahme der zweiten Anlage verfolgt der Kreis das Ziel, die Verkehrsüberwachung im gesamten Kreisgebiet noch flächendeckender sicherzustellen.

Durch die geografische Ausdehnung des Hochsauerlandkreises können mit zwei Trailern sowohl der westliche als auch der östliche Teil des Kreisgebietes besser abgedeckt werden. Die Auswahl der Einsatzorte erfolgt aufgrund von Forderungen aus der Unfallkommission, Anregungen aus der Bevölkerung oder aus internen Überlegungen. Der Trailer wird auch dort eingesetzt, wo nach einer stationären Anlage verlangt wird. In vielen Fällen lassen sich dadurch objektive Zahlen zur gefühlten Situation von Anwohnern über einen längeren Zeitraum erhalten. Der Anhänger wird als sinnvolle Ergänzung zu mobilen und stationären Tempokontrollen im Hochsauerlandkreis gesehen.

Bereits der Einsatz der ersten Anlage hat positive Effekte gezeigt. An den Messstellen ist eine deutliche Entschleunigung des Verkehrs zu beobachten, und die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten werden deutlich besser eingehalten.

Ein wesentlicher Vorteil der semi-stationären Messsysteme gegenüber mobilen Geschwindigkeitskontrollen ist der durchgehende Betrieb – auch nachts sowie an Wochenenden und Feiertagen. Die Anlage arbeitet mehrere Tage wetterunabhängig und ohne Personaleinsatz, da sie durch einen eigenen Akku mit Strom versorgt wird. Während des Messbetriebs lässt sich der Anhänger vollständig auf den Wagenboden absenken und so gegen unbefugten Abtransport sichern. Zusätzlich schützen unter anderem eine abgedichtete und beschusssichere Hülle sowie ein Alarmsystem die Technik vor Aufbruch und Vandalismus.

Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Deshalb sind Geschwindigkeitsverstöße keine Bagatellen, sondern ein ernstzunehmendes Risiko für die Verkehrssicherheit. Mit dem erweiterten Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage soll ein klares Zeichen für mehr Sicherheit auf den Straßen zum Schutz aller Verkehrsteilnehmenden gesetzt werden.

Quelle: Carolin Fisch, Pressestelle Hochsauerlandkreis, Martin Reuther (V.i.S.d.P.), Meschede

Fotocredit: Copyright / HSK