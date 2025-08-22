Der Tennisclub Alme 77 e. V. lädt ein zum 12. Kartoffelcup am 13. September 2025

Am Samstag, den 13. September 2025, richtet der Tennisclub Alme 1977 e.V. erneut den beliebten Kartoffelcup aus – ein unterhaltsames und geselliges Spaßturnier, benannt nach dem „Kartoffelbraten“, der im Sauerland zu der Jahreszeit besonders beliebt ist. Das Turnier richtet sich bewusst an Anfänger*innen, Freizeitspieler*innen und alle sonstigen Tennisinteressierten ab 14 Jahren. Neulinge sind jedoch in diesem Turnier keineswegs benachteiligt. Im vergangenen Jahr waren sogar zwei der Teilnehmer*innen unter den Top 5! Die Idee: Tennis ohne Leistungsdruck, einfach aus Freude am Spiel.

Der Startschuss fällt um 9:30 Uhr auf der Tennisanlage in Brilon-Alme, Graf-von-Spee-Straße 9. Die Teilnahmegebühren betragen für Herren 40,00 €, für Damen 30,00 € und für Jugendliche ab 14 Jahren 15,00 €. Im Startgeld sind sämtliche Speisen und Getränke inbegriffen. Schläger und Bälle können vor Ort gestellt werden.

Auch Nicht-Spieler sind herzlich willkommen. Mit Tombolapreisen – gesponsert von lokalen Unternehmen – leckerem Essen und kühlen Getränken ist der Kartoffelcup auch für Zuschauer*innen ein besonderes Erlebnis. Und wer gewinnt, wird traditionell mit einer Plakette auf dem Kartoffelpokal verewigt. Am 19. September 2025 ab 13:00 Uhr findet außerdem der Kinder-Kartoffelcup statt – ein Format speziell für den Nachwuchs.

Weitere Informationen zum Turnier, zur Anmeldung und zum Verein finden Sie unter www.tc-alme.de oder auf Instagram unter @tc_alme.

_________________________________

Quelle: Tennisclub Alme 1977 / i. A. Svenja Linke

Fotocredit: Tennisclub Alme 1977