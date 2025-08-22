Große Freude bei der Jugendfeuerwehr Rösenbeck: Briloner Möbel Werke unterstützen Feuerwehrnachwuchs

Große Freude bei der Jugendfeuerwehr Rösenbeck: Die Briloner Möbel Werke haben der Nachwuchsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 16 neue Spinde für ihre persönliche Schutzausrüstung gesponsert.

Die individuell gefertigten Schränke wurden in der unternehmenseigenen Lehrwerkstatt gebaut – ein Projekt, das nicht nur den jungen Feuerwehrmitgliedern zugutekommt, sondern auch den Auszubildenden der Briloner Möbel Werke praktische Erfahrungen ermöglichte.

Dem Unternehmen ist es wichtig, soziales Engagement mit der Förderung des eigenen Nachwuchses zu verbinden. Mit den neuen Spinden haben die Jugendlichen nun die Möglichkeit, ihre Ausrüstung sicher, ordentlich und griffbereit zu verstauen.

Die Feuerwehr Brilon – Jugendfeuerwehr Rösenbeck bedankte sich herzlich für die Spende. Die neuen Spinde tragen dazu bei, den Nachwuchs für den Feuerwehrdienst optimal auszustatten – ein wichtiger Beitrag zur Zukunftssicherung des Ehrenamts in der Region.