Thomas Quasthoff kommt nach Brilon! Eine besondere 30. Briloner JazzNacht

Thomas Quasthoff kommt nach Brilon! Eine besondere 30. Briloner JazzNacht

Die 30. Briloner JazzNacht wird eine Besondere! Zum Jubiläum am Samstag, 25. Oktober 2025 ab 20.00 Uhr kommt ein großartiger Musiker ins Bürgerzentrum Kolpinghaus. Seit Jahrzehnten berührt er viele Menschen mit seiner Stimme, stand auf vielen internationalen Bühnen, feierte 2024 sein 50-jähriges Jubiläum und jetzt ist er zu Gast bei der Briloner JazzNacht: Thomas Quasthoff! Der mehrfache Grammy- und Echo-Preisträger steht mit den exzellenten Jazz-Musikern des Wolfgang Haffner Trios an diesem Abend zusammen auf der Bühne.

Ein garantierter Hörgenuss, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

Karten im Vorverkauf für diese außerordentliche Auflage der Briloner JazzNacht sind erhältlich bei der BWT (Am Markt 4) und bei der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstrasse) zum Preis von 45,00 EUR und online unter www.ticket-regional.de (zzgl. Gebühren).

________________________

Quelle: Thomas Mester, Leiter „Brilon Kultour“

Fotorecht: Gregor Hohenberg Sony Music Entertainment